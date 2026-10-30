Vigo Secreto: las jam sessions donde la libertad es la norma y las sartenes se convierten en instrumentos

En la Sala Kominsky de Vigo existe una cita musical en la que no hay repertorio, ensayos ni exigencias técnicas. Tampoco importa si quien sube al escenario es un músico profesional o alguien que jamás ha tocado un instrumento. Son las Fritanga Sessions, unas sesiones de improvisación que llevan ocho años reivindicando la libertad creativa y la participación colectiva.

La iniciativa nació en 2018 de la mano de Darío Gómez, fundador del sello Fritanga Records, y Víctor Rivas, guitarrista de Os Vacalouras. Ambos compartían la intención de crear algo diferente a las tradicionales jam sessions, habitualmente vinculadas a géneros musicales concretos.

"Víctor buscaba otro tipo de jams de las que había en Vigo", recuerda Darío, un espacio donde la improvisación fuese realmente libre. Él, por su parte, llegaba de Salamanca y Madrid con experiencias musicales vinculadas a la experimentación y la influencia del krautrock alemán de los años sesenta.

Una jam sin reglas musicales

Desde sus comienzos, las Fritanga Sessions regalan diferentes fórmulas: sesiones acústicas, eléctricas, improvisaciones acompañadas de proyecciones audiovisuales para tener una "inspiración" o encuentros dirigidos mediante gestos que permiten coordinar a los participantes.

Pero todas comparten una misma filosofía: cualquiera puede participar y ninguna propuesta artística es juzgada por su calidad técnica.

"Lo que nos interesa es recuperar la música como un lugar donde la gente participa, porque cantar es patrimonio de todo el mundo", explica Darío. La intención es dar prioridad a la experiencia colectiva frente al resultado musical.

Por eso, quienes acuden pueden encontrar a un bajista profesional tocando junto a alguien que nunca ha cogido un instrumento. "Es más importante el ritual, la conexión y la vivencia", defiende el organizador.

"Hazlo, anímate, lánzate, disfruta. Es secundario si gustas o no gustas, si cantas bien o mal, al final las cosas funcionan increíblemente", reivindica en pro de esa libertad creativa y experimental.

Instrumentos y hasta sartenes

Para facilitar la participación, la organización pone a disposición del público guitarras, bajo, batería, sintetizadores y diferentes instrumentos de percusión, incluidas las sartenes que se han convertido en una de sus señas de identidad.

No es necesario inscribirse previamente ni llevar material propio. Basta con acercarse, escuchar y animarse a intervenir.

Y tampoco todo tiene que ser música. "Si tú haces poesía, ven a hacer poesía. Si bailas, ven y baila", explica Darío, que reivindica las sesiones como un espacio de experimentación artística abierto a cualquier disciplina.

El ambiente cambia de una convocatoria a otra. Existe un núcleo habitual de una docena de participantes, aunque algunas sesiones han llegado a reunir entre 40 y 50 personas.

Un espacio para experimentar

Las Fritanga Sessions no siempre resultan fáciles de comprender para quienes esperan un concierto convencional. La improvisación puede generar momentos de caos, disonancias o situaciones inesperadas.

"Si entras por primera vez a lo mejor no entiendes lo que está pasando", reconoce Darío, que insiste en que la propuesta debe comprenderse desde la participación y no desde la búsqueda de un resultado estético determinado.

Las sesiones son gratuitas, aunque la experiencia colaborativa acepta aportaciones, a modo de taquilla inversa, para el mantenimiento del evento y reponer material, como las sartenes "que terminan destrozadas", incide entre risas Darío. Toda la organización funciona mediante trabajo voluntario.

Cómo participar

Las Fritanga Sessions se celebran habitualmente el segundo jueves de cada mes en la Sala Kominsky desde septiembre hasta junio, aproximadamente entre las 21:00 y las 00:00 horas. La próxima, el jueves 12 de noviembre.

Desde la organización invitan a ir, ver y, si apetece, participar. Desde gritar a un micro hasta improvisar un riff de guitarra, pasando por liberar la adrenalina o los fantasmas de un mal día.

Tras ocho años de actividad, sus impulsores aspiran a extender el modelo a otras ciudades gallegas, como Santiago o Pontevedra.

Mientras tanto, Vigo conserva este peculiar refugio creativo donde cualquiera puede coger un micrófono, tocar una sartén o improvisar sin miedo a equivocarse. Porque, como resume Darío, "todo vale".