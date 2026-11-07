Juan Carlos Ogando, CEO de ACM Farma: "Me gustaría que el ciudadano viera a su farmacéutico como su aliado de salud"

Este sábado, 7 de noviembre, el Pazo de los Escudos en Vigo se vestirá de gala para celebrar la IV Edición de los Premios Excelencia Farmacéutica, un evento que reconocerá la dedicación y el compromiso de los profesionales que trabajan cada día por la salud de las personas.

Organizados por Acmfarma, estos premios se han consolidado como un referente nacional, con el objetivo de honrar la labor del farmacéutico como figura clave en la atención sanitaria. La cita contará con la presencia de grandes nombres del sector, así como con rostros conocidos del ámbito divulgativo y académico.

En una entrevista con Treintayseis, Juan Carlos Ogando, CEO de ACM Farma, reivindica el papel de las farmacias como parte fundamental del sistema sanitario y defiende que los farmacéuticos deberían tener un mayor protagonismo en la atención a los pacientes, especialmente en ámbitos como la prevención, el seguimiento de tratamientos y la educación sanitaria.

Los Premios Excelencia Farmacéutica llegan a su cuarta edición, de nuevo en Vigo. ¿Cómo ha evolucionado esta iniciativa desde su nacimiento y qué cree que aporta al sector un reconocimiento de estas características?

Llegar a la cuarta edición es una enorme satisfacción. Empezamos con la ilusión de dar visibilidad a un trabajo que casi nunca sale en los titulares, y hoy es una cita que el sector espera. Con más de 300 profesionales de la salud, cada edición hemos ganado en participación, en rigor y en emoción.

Un reconocimiento así aporta mucho. Pone en valor a los farmacéuticos y a la industria. Sirve de ejemplo y recuerda que la excelencia se construye cada día, detrás del mostrador. Además, nos reúne como sector, y eso también suma.

Las farmacias son, en muchos casos, el primer lugar al que acudimos cuando tenemos una duda sobre nuestra salud. ¿Cree que los ciudadanos somos realmente conscientes del papel sanitario que desempeñan los farmacéuticos, más allá de dispensar medicamentos?

Creo que cada vez más, pero aún nos queda camino. El ciudadano valora la cercanía y la confianza de su farmacia, y eso es un gran punto de partida. Sin embargo, no siempre ve todo lo que hay detrás: el consejo farmacéutico, el seguimiento terapéutico, la detección de interacciones y/o la educación sanitaria.

El farmacéutico es un profesional sanitario con una formación muy exigente, accesible sin cita y todos los días. El reto, como sector, es que la sociedad lo vea con la misma claridad con que lo vive cuando necesita ayuda.

En un momento en el que conseguir una cita médica puede resultar complicado, la farmacia mantiene una relación directa y cotidiana con los pacientes. ¿Debería tener un mayor protagonismo dentro del sistema sanitario? ¿Qué funciones podría asumir?

Sí, sin duda debería tener mayor protagonismo. La farmacia es el punto sanitario más cercano que tiene el ciudadano, y desaprovecharlo es un lujo que el sistema sanitario no debería permitirse. Veo recorrido en varias funciones: Cribados, seguimiento farmacoterapéutico, educación sanitaria y la coordinación con atención primaria. Todo con el objetivo de sumar capacidades, no de sustituir a nadie.

La tecnología, la inteligencia artificial y la digitalización están transformando numerosos sectores. ¿Cómo están cambiando las farmacias y qué innovaciones cree que tendrán un impacto más importante en la atención a los pacientes durante los próximos años?

La farmacia ya está cambiando. La digitalización ayuda a gestionar mejor el stock, a personalizar la atención y a liberar tiempo del equipo para lo que más importa: escuchar y aconsejar al paciente. En los próximos años creo que tendrán más impacto las herramientas que apoyen la adherencia, el seguimiento y la comunicación directa con el cliente. La IA será una gran aliada para analizar datos y anticipar necesidades. Pero la tecnología es un medio. Lo que diferencia a una farmacia sigue siendo la relación humana y la confianza que genera.

Las redes sociales se han convertido en una fuente habitual de consejos sobre salud, aunque no siempre fiables. ¿Qué responsabilidad tienen los profesionales farmacéuticos frente a la desinformación y qué importancia adquiere la divulgación rigurosa?

Los farmacéuticos tienen una responsabilidad clara, ya que son una de las voces más creíbles en salud, y esa credibilidad obliga. Si nosotros no ocupamos ese espacio con información rigurosa, lo ocupan otros que no siempre tienen el conocimiento ni la ética para hacerlo.

La divulgación rigurosa no significa hablar complicado. Significa explicar bien, con evidencia y en un lenguaje cercano. Cada farmacia que comunica con responsabilidad en sus canales ayuda a que la información fiable llegue más lejos que el bulo.

Entre los galardones de esta edición figura uno dedicado específicamente a las farmacias gallegas. ¿Qué caracteriza al sector farmacéutico de Galicia? ¿Cuáles son sus principales fortalezas y dificultades, especialmente en las zonas rurales?

Así es, nuestra sede principal está en Vigo, Galicia y por ello, las farmacias gallegas se merecían ese reconocimiento específico. El sector farmacéutico gallego, tiene mucho arraigo y un compromiso social muy marcado.

Si nos centramos especialmente en las farmacias de entornos rurales, podemos destacar su implicación con sus vecinos y esa confianza difícil de replicar. Y la mayor dificultad, se centra en la dispersión geográfica, lo que hace que en muchos pueblos, la farmacia es el único servicio sanitario cercano. Cuidar su viabilidad es cuidar a quienes viven allí.

Si tuviera que identificar el principal reto al que se enfrentan actualmente las farmacias españolas, ¿cuál sería? ¿Y qué le gustaría que hubiese cambiado en la relación entre farmacéuticos y ciudadanos dentro de diez años?

El gran reto es adaptarse a la “nueva era digital”. Hoy la farmacia es más empresa que nunca, y requiere equipos bien formados y motivados, procesos de gestión claros y sistemas que permitan diferenciarse sin perder su esencia.

La oportunidad está en consolidar la oficina de farmacia como “Centro de salud de referencia de nuestra zona”, a través de la experiencia de compra y el trato a los clientes totalmente personalizado. Por eso dentro de diez años, me gustaría que el ciudadano viera a su farmacéutico como su aliado de salud, al que consultar de forma natural, no solo cuando hay un problema.