La Xunta invertirá más de 2 millones de euros en ampliar y mejorar las urgencias del Álvaro Cunqueiro de Vigo

La Xunta de Galicia ha autorizado este lunes la inversión de 2,37 millones de euros en las obras de mejora del Servicio de Urxencias del Hospital Público Álvaro Cunqueiro de Vigo. El objetivo es "optimizar los circuitos asistenciales e incrementar la capacidad de atención".

Según ha informado el gobierno gallego, el proyecto prevé la reorganización de diferentes áreas para mejorar el funcionamiento del servicio, facilitar los flujos de los pacientes y aprovechar mejor los espacios disponibles. Las obras se realizarán en la tercera planta del centro, sobre un área de 2.344 metros cuadrados.

Una de las intervenciones será la reorganización de la zona de triaje, con la creación de tres nuevas consultas y la separación de las salas de espera. También se mejorarán y resituarán las consultas de psiquiatría y su correspondiente zona de espera.

En segundo lugar, el proyecto incluye la creación de una zona de semicríticos dotada con cuatro puestos en el área de reanimación (REA). También se prevé la reorganización de las consultas de cirugía, oftalmología, traumatología y otorrinolaringología, para ampliar el número de consultas y habilitar una sala de espera de mayor capacidad.

Otras de las actuaciones será la transformación de espacios existentes para crear seis nuevos boxes de atención y un control de enfermería, además de un lugar de trabajo médico. A mayores, se habilitará un área que podrá funcionar como segunda fase de urgencias en situaciones de elevada demanda, con capacidad de nueve boxes adicionales y un aseo.

Finalmente, las obras permitirán mejorar las áreas de admisión e información, reforzar la confidencialidad en la atención y habilitar un nuevo acceso de vehículos a la zona de urgencias pediátricas.