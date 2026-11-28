King África pondrá a bailar a O Porriño (Pontevedra) en su tradicional fiesta de Pre-Fin de Año

En O Porriño, el año nuevo comienza un día antes. El municipio volverá a despedir el año el próximo 30 de diciembre con su tradicional fiesta de Pre-Fin de Año, que tendrá como principal protagonista a King África.

El artista argentino, con más de tres décadas de trayectoria, llegará a la localidad para interpretar algunos de sus grandes éxitos, como La Bomba, El Camaleón, Salta o Mamá yo quiero.

O Porriño fue pionero en la celebración de esta fiesta popular, que puso en marcha en 2010 y que posteriormente replicaron otros municipios gallegos. En su última edición, más de 10.000 personas participaron en una jornada que combinó actividades infantiles, música tradicional y actuaciones nocturnas.

Novedades esta Navidad

La programación navideña de O Porriño recuperará otras citas habituales, como el Tren Turístico de Navidad, el Certamen de Rondallas y los espectáculos de iluminación.

Entre las principales novedades de este año figuran la apertura del nuevo Cine Municipal, que ofrecerá actividades gratuitas durante las fiestas, y la inauguración del nuevo Auditorio municipal. Ambas están previstas para el mes de diciembre.

"Queremos que O Porriño sea un lugar de encuentro para las familias, para nuestros vecinos y también para todas las personas que nos visitan en estas fechas", ha señalado el alcalde, Alejandro Lorenzo.