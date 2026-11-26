Belén Aguilera llega a Vigo con su gira más íntima y teatral: "Mostrar vulnerabilidad es lo que me hace ser yo"

Belén Aguilera (Barcelona, 1995) aterrizará este viernes 27 de noviembre en Vigo para presentar 'Puro Teatro Tour', una gira de teatros por España que promete profundizar en el viaje emocional de su último álbum, 'Anela'. La cantante vuelve a la ciudad olívica "con muchas ganas" de compartir con el público gallego su nueva propuesta.

Aguilera admite que "hace mucho tiempo" que visita Vigo, ciudad de la que tiene "muy buen recuerdo". Recuerda un viaje con su mejor amigo en el que se recorrió todo el litoral y pudo probar alguno de los mejores productos de la ría. "Tengo muchas ganas del público gallego", afirma la artista catalana, que no quiere desvelar las sorpresas de su nuevo espectáculo: "Mejor que venga la gente".

Vigo es la segunda parada de Puro Teatro Tour, una gira de teatros por España tras su paso por grandes escenarios como el Movistar Arena de Madrid. La intimidad y la vulnerabilidad que ha mostrado en sus últimas canciones se verán reflejadas en un concierto donde la narrativa visual, la sensibilidad al piano y la energía pop conviven en perfecta armonía.

Belén Aguilera Cedida

Vuelves a Vigo, a Galicia ¿Tienes ganas del concierto del viernes? ¿Cómo te suele tratar el público de Galicia?

Tengo muchas ganas, porque hacía mucho tiempo que no venía. Vigo es un sitio que me encanta y del que tengo buen recuerdo. Tengo muchas ganas del público gallego y... las sorpresas mejor no las desvelo, que mejor venga la gente. Lo único que puedo decir es que es más orientado a una obra de teatro más que a un concierto como tal.

¿Cómo fue tu última experiencia en la ciudad? ¿Qué es lo que más te gusta de Vigo?

La anterior vez fue un regalo de cumpleaños de mi mejor amigo, que me regaló que fuésemos a Vigo hace unos años. La verdad que lo que más me gusta de Vigo es la comida y que esté cerquita de la playa. Fuimos del puerto a la playa de Samil andando, nos recorrimos toda la costa. Ese recorrido fue lo que más me gustó de Vigo, la costa.

Aparte, comimos en uno de esos sitios que no sé cómo se llaman, pero que son como de medio de camino de senderistas. Sé que comimos zamburiñas y un pescado, que no me acuerdo porque fue hace muchos años.

Es un salto de escenarios como el Movistar Arena de Madrid a teatros ¿Qué tratas de transmitir en esta gira de 'Puro Teatro Tour'?

Creo que el último álbum, 'Anela', que además toda la historia visual pretendía ser una obra y se grabó en un teatro, ya estaba pensado para estar escenificado en este tipo de espacios. Era un poco lo que teníamos en mente con todo el equipo cuando pensábamos en este tour.

También por darle una vuelta. A nosotros nos gusta mucho reinventarnos en cada etapa y darle a cada proyecto lo que pide, y creíamos que 'Anela' es un álbum que pedía teatros y hasta que los conseguimos no paramos.

Si es verdad que el WiZink fue un concierto más bien que englobaba toda mi carrera como artista y esto es otra cosa: hemos intentado enfocarlo en una obra de teatro en la que escenificar las canciones a modo de narrativa.

Belén Aguilera Cedida

Vigo es la segunda parada de la gira, ¿cómo recibió Valladolid esta propuesta nueva?

Fue increíble, la verdad es que fue muy emotivo. Además, empezamos en el Teatro Parrillón de Valladolid, que fue donde rodamos 'Anela'. Lo hicimos por eso. La verdad es que fue increíble porque el momento butacas está muy bien para mantener cierta intimidad y cierta actitud en ciertos momentos, pero luego es verdad para otros la gente se ponía de pie.

También es lo que pretendo, que la gente no esté sentada todo el rato, sino que cada uno viva el concierto como le apetezca. Entonces, se vivió como muy en consonancia. Siento que estábamos muy conectados y que se vivió como se tenía que vivir. Mi preocupación era esa, que el momento teatro no cohíba tampoco en ciertos aspectos, en partes del show en las que la gente quiera bailar o se quiera levantar.

¿Qué aporta el teatro a tu propuesta?

Creo que la propuesta del disco de 'Anela' fue más de una obra y una obra la queríamos contar en un teatro. Realmente creemos que el espacio influye a modo de atrezzo y a modo de que un espacio también cuanta historia, influye en la narrativa, en cómo se escenifica.

También, por mi parte, el querer guionizar un poco más lo que viene siendo la obra, que tenga una narrativa, que tenga sentido a nivel teatral, es el por qué se hace en teatros.

Belén Aguilera Cedida

Mostrarse vulnerable define tus últimos trabajos, ¿cómo logras transmitir vulnerabilidad y cómo afecta a la relación con el público?

Creo que los artistas componen a partir de su dolor, o crean a partir de su dolor. Sí que están más expuestos porque al final lo hacen a través de sus vivencias de la manera que cada uno lo necesite. Entonces eso sí te expone a mostrarte más vulnerable.

Pero yo creo que esa es también mi fortaleza, creo que al final mi muestra de vulnerabilidad es un poco lo que me hace tener una propuesta y lo que me hace ser yo.

También te hace ser artista y, no sé hasta qué punto, crear unas conexiones más reales con tu público, que se puede sentir más identificado con tus canciones.

Sí, yo creo que sí, totalmente. A mí lo que me hace es conectar, sentirte menos solo. Al final expresar es ya en sí un alivio, porque las emociones, cuando las expresas, alivias. Y compartir y sentirte menos sólo alivia un montón.

¿Consideras que la música sin contar experiencias personales transmite igual?

Por supuesto que sí. La música ya es un lenguaje en sí mismo, no hace falta una letra para expresar nada. De hecho, a mí me pasa muchas veces que creo desde la música siempre y ya me transmite. Yo sé tocar cómo me siento. Cuando toco el piano y estoy triste, se nota que estoy triste, y cuando estoy contenta, se nota que estoy contenta. La música es un lenguaje universal que para mí expresa más que cualquier palabra.