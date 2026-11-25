La música de las rondallas inundará Vigo en Navidad: "Queremos que nos acompañen en un momento tan importante"

La música tradicional también tendrá un hueco en la Navidad de Vigo. Las rondallas de la ciudad protagonizarán dos desfiles durante las próximas semanas que inundarán de ritmo las calles del centro urbano.

"Queremos que nos acompañen en un momento tan importante para Vigo como es la celebración de la Navidad", ha afirmado el alcalde Abel Caballero durante la presentación ante la prensa de la propuesta municipal, a la que han acudido los representantes de las cinco rondallas de la ciudad.

Las agrupaciones de Freixo, Valadares, Zamáns, Beade y Bembrive protagonizarán los dos desfiles que cruzarán el ámbito urbano de Vigo. Estos eventos, según ha indicado Caballero, forman parte de la agenda de la Navidad 2026-2027.

El calendario de actuaciones se abrirá este sábado, 28 de noviembre, con un recorrido que conectará O Calvario con la Bola de Navidad de Urzáiz. La programación continuará el sábado 12 de diciembre con un segundo desfile que arrancará en As Travesas y finalizará en el paseo de Alfonso XII.

El inicio de ambas citas está fijado para las 18:00 horas. El alcalde ha subrayado que las rondallas de Vigo son sinónimo de "tradición histórica, del presente y del futuro". "Va a haber una enorme afluencia" ha pronosticado el regidor olívico, que ha felicitado por su trabajo a los representantes de estas agrupaciones musicales.