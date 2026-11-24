Ya a la venta las entradas para el concierto de Alejandro Sanz en Vigo. Alejandro Sanz

Ya a la venta las entradas para el concierto de Alejandro Sanz en Vigo: cómo conseguirlas

La cuenta atrás para el regreso de Alejandro Sanz a Balaídos ha comenzado. Desde este martes, 24 de noviembre, están a la venta las entradas para el concierto que el artista madrileño ofrecerá el próximo verano en Vigo.

"Un concierto internacional, que nuestra casa acogerá con mucho cariño", ha señalado el Celta en sus redes sociales en las que ha anunciado la venta de entradas, que devolverá los grandes espectáculos musicales al estadio cuatro años después de la actuación de Guns N' Roses en 2023.

La cita tendrá lugar el sábado 3 de julio de 2027, a las 21:30 horas, y se enmarca en la gira '¿Y ahora qué +?', con la que el cantante recorrerá doce ciudades españolas entre junio y julio del próximo año. Vigo será la cuarta parada del tour, tras Tenerife, Sevilla y Zaragoza.

Dónde comprar las entradas

Los interesados en asistir al concierto pueden adquirir sus localidades a través de la página web oficial de Alejandro Sanz, así como en las plataformas entradas.com y El Corte Inglés.

Las entradas para el concierto de Alejandro Sanz en Balaídos oscilan entre los 66 y los 190,40 euros, en función de la ubicación y la modalidad de acceso escogida. Los precios son los siguientes:

Early Access Front Stage (acceso anticipado a la zona más próxima al escenario): 190,40 euros .

(acceso anticipado a la zona más próxima al escenario): . Front Stage (zona más próxima al escenario): 140,40 euros .

(zona más próxima al escenario): . Early Access General (pista con acceso anticipado): 114 euros .

(pista con acceso anticipado): . Tribuna Baja : 93 euros .

: . Tribuna Alta : 87,50 euros .

: . Marcador Bajo: 87 euros .

. Acompañante de persona con movilidad reducida (PMR): 66 euros .

. Pista General: 66 euros.

26 años después

La actuación supondrá el regreso de Alejandro Sanz al estadio vigués 26 años después de que, en julio de 2001, congregase a alrededor de 15.000 espectadores en Balaídos con su gira "El alma al aire".

Su último paso por la ciudad olívica tuvo lugar en el verano de 2023, cuando protagonizó uno de los conciertos de la programación veraniega del auditorio de Castrelos.

El madrileño regresará a Vigo tras una gira internacional de 76 conciertos, en los que colgó el cartel de entradas agotadas en 69 ocasiones, y después de sumar un nuevo Latin Grammy a su trayectoria.

La cita será, además, el primer gran concierto impulsado por el Celta desde que asumió la gestión del estadio, dentro de su apuesta por convertir Balaídos en un recinto que albergue espectáculos más allá del fútbol.