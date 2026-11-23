El PortAmérica 2027 ha anunciado las primeras confirmaciones de su XV aniversario, que se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio en la Azucreira de Portas (Pontevedra). Vetusta Morla, Rusowsky, Viva Suecia, Tanxugueiras y Siloé encabezan un cartel al que también se incorporan Barry B, Mala Gestión, RATA, Sarria, Igloo y Mamasunción.

Entre los nombres más destacados figura Vetusta Morla, que presentará su nuevo disco, "Lo Importante", tras su descanso creativo. La banda madrileña suma así una segunda cita confirmada en Galicia para 2027, después de anunciar su participación en el Ouren Sound Fest, previsto para mayo.

El festival contará también con el directo de Rusowsky, uno de los representantes de la nueva escena alternativa; Viva Suecia, inmerso en una gira por grandes recintos; y las gallegas Tanxugueiras. La representación local se completa con Igloo, de Caldas de Reis, y Mamasunción, de Pontevedra.

Once estrellas Michelin

La gastronomía volverá a ser otro de los pilares del festival con el ShowRocking, coordinado por Pepe Solla, que reunirá en este primer avance a cocineros como Ricard Camarena, Diego Guerrero, Begoña Rodrigo, Francis Paniego, Maca de Castro o Juanlu Fernández, entre otros. Los profesionales confirmados suman 11 estrellas Michelin y dos Estrellas Verdes.

El anuncio del cartel ha destacado también por su apuesta por la accesibilidad. Los primeros nombres fueron desvelados este domingo por vecinos de Portas en un vídeo íntegramente en Lengua de Signos Española, una iniciativa que, según la organización, es pionera entre los festivales españoles.

Los abonos y las reservas de autobús, camping y aparcamiento para autocaravanas ya están disponibles en la web oficial, portamerica.es.