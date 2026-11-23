Vetusta Morla ha vuelto a los escenarios por todo lo alto y su presencia no podía faltar en los principales festivales de Galicia. Tras confirmar su participación en PortAmérica, el festival Ouren Sound Fest ha confirmado a la banda madrileña como cabeza de cartel de su edición de 2027.

"Confirmado... Gritaremos eso de '¡Dejarse llevar suena demasiado bien!' junto a Vetusta Morla", ha afirmado la organización del festival de Ourense a través de sus redes sociales. La banda madrileña encabeza un cartel compuesto por otros artistas de renombre como Xoel López o Ariel Rot.

Ouren Sound Fest también cuenta con un importante sello autóctono. Contará con conciertos del dúo vigués Fillas de Cassandra, así como de uno de los artistas de moda del género urbano gallego, como es 9Louro.

Según el festival, Vetusta Morla aterriza en Ouren Sound Fest 2027 para "ofrecernos una noche histórica". La banda madrileña presentará al público ourensano su nuevo álbum, 'Lo importante': "Seis músicos en círculo, mirándose, encerrados entre las cuatro paredes del local, el lugar del ensayo y error", describe la organización.

El festival se celebrará el 21 y el 22 de mayo en el campo de fútbol Parque Tecnolóxico, en San Cibrao de Viñas (Ourense). Los últimos abonos están ya a la venta, a pesar de que la organización tiene pendiente desvelar el último cabeza de cartel para completar su programa de 2027.