El estadio de Balaídos volverá a convertirse en escenario de un gran concierto el próximo 3 de julio de 2027, cuando Alejandro Sanz regrese a Vigo con su gira '¿Y ahora qué +?'. El cantante ha anunciado este viernes las fechas de su próxima gira por España, que incluirá una parada en el recinto vigués 26 años después de su última actuación en el estadio.

El artista madrileño ya había pisado Balaídos el 21 de julio de 2001, cuando reunió a cerca de 15.000 espectadores durante su gira 'El alma al aire'. Su última visita a la ciudad fue más reciente, en el verano de 2023, cuando protagonizó uno de los conciertos más multitudinarios del auditorio de Castrelos.

La actuación de 2027 supondrá, además, el regreso de los macroconciertos a Balaídos después de la visita de Guns N' Roses en junio de 2023. La cita será una de las primeras grandes apuestas musicales de esta nueva etapa del estadio, tras el acuerdo de concesión firmado entre el Concello de Vigo y el Celta, que contempla la posibilidad de utilizar las instalaciones para eventos más allá del fútbol.

Las entradas para el concierto de Alejandro Sanz saldrán a la venta el martes 24 de noviembre, a las 10:00 horas, a través de la página oficial del artista.

El espectáculo combinará algunos de los éxitos más conocidos de Alejandro Sanz con las canciones de su último proyecto discográfico, '¿Y ahora qué +?', con el que acaba de conseguir el Latin Grammy 2026 al Mejor Álbum Pop Contemporáneo.

La gira internacional, iniciada en septiembre de 2025, habrá sumado 76 conciertos a su cierre, 69 de ellos con todas las entradas agotadas, tras recorrer doce países y Puerto Rico.

Con más de tres décadas de trayectoria y más de 25 millones de discos vendidos, Alejandro Sanz es uno de los artistas españoles de mayor proyección internacional. Su regreso a Vigo se enmarca en una nueva tanda de conciertos que también pasará por ciudades como Sevilla, Zaragoza o Tenerife.

Conciertos en Balaídos

La historia musical del estadio vigués comenzó en 1983 y ha dejado actuaciones de algunas de las mayores estrellas de la música nacional e internacional. Estos son los principales conciertos que ha acogido el recinto: