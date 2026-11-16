Vigo inicia los trámites para los conciertos de Castrelos de 2027: "Vamos a mejorar los del año pasado"

Con la Navidad recién estrenada, el Concello de Vigo ya mira hacia el verano y ha iniciado los trámites para organizar la programación de conciertos de Castrelos del próximo año.

Así lo ha anunciado este lunes el alcalde, Abel Caballero, que ha explicado que el Gobierno municipal ha puesto en marcha el expediente para convocar un procedimiento público de selección de los espectáculos que se celebrarán en el auditorio vigués en 2027.

La convocatoria se publicará en el perfil del contratante y permitirá que promotores, representantes y artistas presenten sus propuestas mediante un procedimiento de concurrencia competitiva. El objetivo, según el regidor, es seleccionar la mejor programación posible para el próximo verano.

Aunque la música y los conciertos de grandes grupos seguirán siendo los principales protagonistas, Caballero ha señalado que también podrán presentarse propuestas de otras disciplinas artísticas, como teatro, danza o magia.

El alcalde se ha mostrado convencido de que la próxima edición volverá a contar con grandes actuaciones. "Tendremos unos conciertazos en Castrelos", ha asegurado, recordando que los espectáculos son gratuitos para la inmensa mayoría del público, mientras que quienes desean acceder a la platea deben abonar un precio reducido de entrada.

Caballero también ha adelantado que su intención es superar el nivel de la programación anterior. "Mejorar lo del año pasado va a ser difícil, pero lo vamos a mejorar. Ese es el objetivo", ha afirmado.

Finalmente, el regidor ha insistido en que todo el procedimiento de selección de los espectáculos se desarrollará "cumpliendo siempre la legalidad".