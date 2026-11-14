El 'boom' musical de la Navidad de Vigo: "La idea es llegar a Caballero y que ponga la canción en los altavoces"

La Navidad de Vigo atrae a miles de personas al corazón de la ciudad olívica para disfrutar de sus luces, siempre acompañados de villancicos y canciones emblemáticas como 'All I Want for Christmas is you' de Mariah Carey. La ciudad cuenta las horas para vivir el gran encendido del alumbrado navideño de 2026, en el que cualquier artista de Vigo sueña con ser partícipe.

No son pocos los cantantes y grupos que han intentado sonar en los altavoces de la Navidad olívica en las últimas semanas. Paula Madero, Alexandra Carrera o Paula Puga son algunas de las voces que han entonado el tono de la época más mágica y esperada del año en la ciudad, que espera con ansias que el alcalde, Abel Caballero, encienda las luces.

Las frases en referencia al regidor olívico son el denominador común de estas canciones que se han publicado en las últimas semanas. "Abel dale al botón, que comience la función y que se entere Nueva York" o habituales frases del alcalde como "Vigo vive la Navidad" o "Vigo enciende la Navidad" son algunos ejemplos de ello.

La alegría que genera la Navidad se transmite en cada una de estas canciones, que tratan de trasladar la intensa identidad e historia musical de Vigo a uno de los eventos más importantes de la ciudad olívica. El fin es formar parte de la lista de reproducción de Porta do Sol, objetivo que se podrá convertir en realidad a partir de las 20:00 horas de este sábado.

'En Vigo vive la Navidad'

'En Vigo vive la Navidad' es el sencillo publicado por Alexandra Carrera. Natural de Vilagarcía de Arousa, ella pone la voz a la idea de un conocido hostelero venezolano de la ciudad olívica, José Rafael, y del productor José Urdaneta. "Urdaneta trabajó conmigo hace muchos años en el mundo de la verbena y cuando me lo propuso, encantada", afirma la cantante.

José Rafael compuso la letra. Lleva cinco años en la urbe olívica, periodo en el que se dio cuenta de que en los altavoces de Porta do Sol suenan canciones navideñas, pero todas "de fuera". Entonces se preguntó: ¿cómo una Navidad tan icónica como la de Vigo no tiene un jingle, una canción que hable de la ciudad y de la propia Navidad de aquí?

Rafael, que está "agradecidísimo" de estos años en Vigo, se puso manos a la obra a corregir este error histórico de la mano con Urdaneta. El objetivo: hacer un homenaje a la época más mágica y esperada del año, así como internacionarla "un poquito más". Una vez compusieron la letra y la música, llamaron a Carrera y en una tarde grabaron las voces, todas de la cantante de O Salnés.

La canción incluye guiños a discursos y frases recurrentes del alcalde. El mismo título hace referencia al eslogan de la Navidad olívica, 'Vigo vive la Navidad'. Otras frases como "Caballero abre sus puertas" o "Vigo enciende la Navidad" completan un mosaico que puede transportar a cualquiera a las calles del Casco Vello durante los próximos meses.

El sueño de Carrera, Rafael y Urdaneta es conseguir que la canción suene por los altavoces de Porta do Sol. Para ello, ya se han puesto en contacto con el Concello y el alcalde y les han enviado un enlace con este curioso villancico. "La idea es que llegue a Abel Caballero y que la reproduzca en los altavoces durante las navidades. Eso ya sería el punch total", confirma la cantante.

Alexandra Carrera, además de tener una amplia trayectoria "en el mundo de la verbena", canta en las calles de varias localidades de la provincia de Pontevedra, incluida Vigo. Así, asegura que en las próximas semanas viajará hasta Vigo, donde tocará sin duda su villancico, con la intención de enamorar tanto a locales como a visitantes.

'En Vigo ya es Navidad'

Tras llegar a la semifinal para acudir al Festival de Eurovisión desde San Marino, la cantante y compositora viguesa, Paula Madero, se propuso que su ciudad natal tenga una canción vinculada a sus fiestas más internacionales. Con esta intención, compuso 'En Vigo ya es Navidad (Abel dale al botón)', un tema alegre, muy navideño y repleto de referencias.

Madero canta sobre las calles olívicas y el propio alcalde, al que le dedica varios versos: "Abel ya lo advertía, que se prepare el planeta que la noche será día" o "Abel dale al botón, que comience la función y que se entere Nueva York". De esta forma, pretende que su sencillo se convierta también en parte de la identidad musical navideña de Vigo.

Además, no es la primera vez que esta joven cantante se involucra artísticamente con la Navidad: en 2018 se sumó al flashmob de Porta do Sol y formó parte del disco navideño Sons de Nadal con 'O Nadal do Xoglar'. Madero cuenta actualmente con 210.000 seguidores en TikTok, 13.700 en Instagram y a sus espaldas acumula más de 1.000 actuaciones en directo y tres trabajos discográficos.

'Luces de invierno'

No todo son luces en la Navidad de Vigo, también son recuerdos con las personas que ya no están entre nosotros. Antes de morir, Ángeles preparó en secreto varias prendas de bebé para la hija que su sobrina, Paula Puga, tanto deseaba tener. La cantante las descubrió en una mudanza y encontró allí su inspiración para el villancico 'Luces de invierno'.

Ángeles falleció el 14 de enero de 2016, a los 51 años, después de luchar contra el cáncer. Por aquel entonces, la viguesa atravesaba también una etapa especialmente difícil tratando de ser madre; se enfrentaba a un proceso de infertilidad que se prolongaría durante ocho años y en el que se sometió a siete procedimientos de reproducción asistida.

"Mi tía cosía maravillosamente bien y solía reunirse con unas amigas para confeccionar prendas de bebé. Cuando abrí aquellas cajas y descubrí toda esa ropita, tan cuidadosamente preparada y envuelta, rompí a llorar desconsoladamente", recuerda el momento en el que descubrió el inesperado regalo.

No había ninguna nota, pero Paula sabía que esa ropa de bebé era para ella, "para ese bebé que tanto deseábamos y que ella nunca dejó de creer que llegaría". Tras ocho años de tratamientos y dificultades, Paula dio a luz a su hija Samara en 2021 y, aunque nunca pudo conocer a su tía Ángeles, crece rodeada de los recuerdos que esta dejó preparados para ella incluso antes de nacer.

Esta historia personal inspiró el villancico 'Luces de invierno', que también busca conectar con quienes afrontan las fiestas navideñas desde la ausencia de alguien querido. La letra está escrita por José María Martínez Gómez y los coros corren a cargo de su marido, Santiago Alonso Zelayes.

'Todas las luces de Vigo'

Los grupos de Vigo también apuestan por las luces de su ciudad para presentarse en sociedad. Es el caso de Motel Paradiso, la nueva banda creada por Carlos Iglesias -voz y guitarra- y Álex Uve -batería- que se entrena con 'Todas las luces de Vigo', con la que pretenden conectar con una nueva generación de oyentes "sin pretender reinventar nada ni con un plan cerrado, sino más bien haciendo lo que más nos gusta".

Con una propuesta que bebe de la energía del indie, pop y rock más actuales, la banda apuesta por un sonido propio, directo y sin demasiadas concesiones. Guitarras,melodía y una actitud que reivindica la música hecha para sonar bien “tanto en una sala pequeña como en un gran escenario.”