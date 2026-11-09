Underfest regresa a Vigo este fin de semana con Ed Harcourt, Electric Six y The Monsters

El comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, junto a la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, y la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz. Xunta de Galicia

Vigo volverá a convertirse este fin de semana en punto de encuentro de la música alternativa con una nueva edición del Underfest, que se celebrará del 13 al 15 de noviembre y reunirá a artistas nacionales e internacionales en diferentes escenarios de la ciudad.

El comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, y la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, presentaron este lunes la programación del festival, que combina nombres consolidados de la escena internacional con propuestas emergentes.

Entre los artistas que pasarán por Vigo destacan Ed Harcourt, Cloud Nothings, Opus Kink, Maquina, Throes + The Shine, The Monsters, Electric Six y St. Paul & The Broken Bones, en una edición que volverá a apostar por la diversidad de géneros musicales.

Conciertos por toda la ciudad

Las actuaciones se repartirán entre distintos espacios culturales y salas de Vigo, como la biblioteca del Real Club Náutico, el Teatro Afundación y las salas Kominsky, Ocean, Doppler y Masterclub.

El formato del Underfest apuesta por los aforos reducidos y la cercanía entre artistas y público, ofreciendo una experiencia diferente a la de los grandes festivales.

Desde la Xunta destacan que, tras ocho ediciones y el paso de más de 150 artistas, el Underfest se ha consolidado como una de las citas musicales "más singulares" de Galicia, con una propuesta que combina talento internacional, nuevos sonidos y escenarios repartidos por la ciudad.