C. Tangana vuelve a la música y este es el guiño que le hace al Celta de Vigo en su vídeo

A Antón Álvarez (C. Tangana) no le llega con haber brindado a Vigo y al Celta el mejor himno de LaLiga, "Oliveira dos cen anos", sino que, en su esperada vuelta a la música y al rap, "El Madrileño" -hijo de vigués- ha querido tener otro bonito detalle con el celtismo.

En las últimas horas se ha publicado el tema que confirma la vuelta de C. Tangana a la música, al rap, a su esencia y a su origen. Se trata de Milko freestyle, una canción con tintes que parecen autobiográficos y que ha sido publicada en redes sociales acompañando a las imágenes de un videoclip en el que se ve al cantante en su nueva faceta de padre.

Precisamente, en uno de los clips -compartido por @c.tanganacharts, el portal informativo del artista- se ve a "El Madrileño" con una mochila de porteo: el pequeño, de espaldas, lleva un chupetero en el que se puede ver el escudo del Celta. Sin duda, un bonito gesto que vincula emocionalmente al artista con el club que ha defendido toda su vida, el Celta.