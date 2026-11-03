La Navidad de Vigo ya tiene a su Mariah Carey: así es el tema que la viguesa Paula Madero le dedica a la ciudad

Paula Madero, cantante y compositora viguesa, ha puesto la guinda que le faltaba a la Navidad de Vigo. Después de llegar a la semifinal en la lucha por acudir al Festival de Eurovisión desde San Marino, se ha propuesto que su ciudad tenga una canción vinculada a estas fiestas tan señaladas y que la han hecho tan famosa.

"Que se venga a mi ciudad" es el nombre de un tema alegre y muy navideño que habla de la Navidad viguesa, de sus calles, zonas más emblemáticas, y del propio Abel Caballero, al que le dedica varios versos: "Abel ya lo advertía, que se prepare el planeta que la noche será día" o "Abel dale al botón, que comience la función y que se entere Nueva York".

Madero cuenta actualmente con 210.000 seguidores en TikTok, 13.700 en Instagram y a sus espaldas acumula más de 1.000 actuaciones en directo y tres trabajos discográficos. Aunque el tema todavía no está subido a las plataformas digitales, Paula ha compartido con su comunidad de followers algunas pinceladas de un tema muy pegadizo que está llamado a convertirla en la Mariah Carey más viguesa.

No es la primera vez que esta joven cantante se involucra artísticamente con la Navidad: en 2018 se sumó al flashmob de Porta do Sol y formó parte del disco navideño Sons de Nadal con "O Nadal do Xoglar".

Con este guiño, la viguesa pretende que "Que se venga a mi ciudad" se convierta, con el tiempo, en parte de la identidad musical navideña de la ciudad olívica.