Vigo apuesta por su nueva Banda Filarmónica para dar salida al talento musical de la ciudad

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que el Concello apoyará a la Banda Filarmónica de Vigo en la organización de sus próximos conciertos.

Así lo trasladó tras mantener una reunión con los responsables de esta formación musical, nacida a finales de 2024 y que ya trabaja en la planificación de su tercera temporada.

El regidor destacó que el proyecto tiene un doble objetivo: ofrecer conciertos de alto nivel y proporcionar un espacio en el que los músicos formados en la ciudad puedan desarrollar sus capacidades profesionales.

En este sentido, puso en valor la amplia oferta de formación musical de Vigo, con centros como el Conservatorio Profesional, el Conservatorio Superior, Mayeusis y las diferentes escuelas de las bandas de música.

"Queremos apoyar también a la Filarmónica y vamos a hacer un camino conjunto en este trabajo tan bien planteado por estos profesionales de la música", señaló Caballero.

El alcalde explicó que la colaboración municipal se centrará en respaldar los conciertos que organice la formación, siguiendo el modelo de apoyo que ya mantiene el Concello con otras agrupaciones de la ciudad.

Así, recordó las aportaciones municipales a la Orquesta Sinfónica Vigo 430, la Orquesta Clásica, las nueve bandas de música y las cerca de 40 corales viguesas, además de otras iniciativas musicales como los conciertos de Mayeusis y Casablanca.

Caballero defendió la importancia de continuar respaldando la actividad musical de Vigo, tanto por su valor cultural como por su papel en la formación de nuevos profesionales y en la participación social de los vecinos.