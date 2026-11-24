El mercadillo de ropa más viral de España ideal para el 5, 6, 7 y 8 de diciembre: piezas únicas, joyería y más

Los amantes de la moda y las gangas tienen una cita la próxima semana en Vigo. La olívica ultima los preparativos para recibir el mercadillo más viral de España.

A través de una publicación en redes sociales, Poderío Market ha confirmado que su ruta por España incluye una nueva parada en Galicia, esta vez en Vigo, este mes de diciembre.

El market más viral

Los mercadillos son una excelente forma de descubrir ropa única lejos de las grandes cadenas comerciales. A la oferta habitual de eventos de este tipo se suma un market muy especial los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre.

"No pensamos bajar el ritmo. Llegamos a nuevas ciudades para cerrar el año por todo lo alto y seguir llevando nuestro concepto de market a cada rincón", anuncia la organización en un post en Instagram.

El Hotel NH Collection Vigo será el escenario elegido para acoger una nueva edición del mercadillo Poderío Market. La entrada es totalmente gratuita y el horario establecido es el siguiente:

Sábado, 5 de diciembre: de 11:00 a 21:00 horas

Domingo, 6 de diciembre: de 11:00 a 21:00 horas

Lunes, 7 de diciembre: de 11:00 a 21:00 horas

Martes, 8 de diciembre: de 11:00 a 21:00 horas

Durante cuatro días, el espacio se llenará de más de 20 marcas emergentes de moda, calzado, cosmética, artesanía, complementos y más.

"Firmas procedentes de distintos puntos de la Península, junto con marcas y talento local, se darán cita en Vigo en esta primera edición, consolidando al mercado como un punto de encuentro para la creatividad, la innovación, el emprendimiento y el diseño".

Vigo será una de las próximas ciudades de la Ruta de Poderío Market, en descubrir este planazo, "un evento consolidado en el sur del país que ya ha recorrido más de 20 ciudades de toda España y que continúa expandiendo su propuesta".

En esta edición, el público podrá disfrutar de una cuidada selección de marcas procedente de distintos puntos del país, que presentarán en la ciudad las últimas novedades de estilo y vida.

Entre las marcas participantes destacan propuestas, como Xeito, Agnese, Cienlustros y Sumay Cacao, "cuatro proyectos con identidades propias que representan diferentes formas de entender la moda, el diseño y la creatividad".

La privilegiada ubicación del market, en el Hotel NH Collection Vigo, y la entrada gratuita convierten a Poderío Market en el plan perfecto para amigos y familia esta Navidad en Vigo.