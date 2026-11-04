Victoria Beckham es una de las muchas personalidades que han vestido a esta popular marca gallega Shutterstock

La marca que enamoró a Victoria Beckham llega a Vigo con una venta especial a precios increíbles el 14 de noviembre

Las viguesas amantes de la moda están de enhorabuena. El próximo 14 de noviembre tendrán la oportunidad de disfrutar de una venta privada de INPE – Premium Leather & Fur, la firma gallega de referencia en el diseño de prendas de piel y peletería de alta calidad, que cuenta con tienda y taller en Lugo.

El espacio Carrera Studio, en Vigo, será el escenario de esta cita en la que se podrán adquirir piezas únicas de la firma a precios excepcionales. Detrás está la diseñadora lucense Inés López Penelas, cuyo talento ha vestido a personalidades como Victoria Beckham y a figuras de la moda como Jessica Goicoechea o Martina Cariddi, entre otras.

Prendas de piel y peletería

El próximo sábado 14 de noviembre, Carrera Studio, en Vigo, acogerá una venta privada de INPE – Premium Leather & Fur, una oportunidad perfecta para hacerse con prendas exclusivas de la firma gallega a precios muy por debajo de lo habitual.

La venta contará con una selección de piezas vintage de los años 90 y 2000, diseños de archivo, muestras de colección y prendas utilizadas en campañas publicitarias y editoriales de moda. Sin duda, una selección muy especial para aquellas amantes de la moda que quieren tener prendas diferentes, con personalidad y, por supuesto, de gran calidad.

Al frente de la firma está Inés López Penelas, diseñadora gallega con una amplia trayectoria en el mundo de la moda y la peletería de autor. INPE se ha hecho un nombre gracias a sus diseños innovadores, sus siluetas y su particular forma de trabajar los materiales. Tal es su reconocimiento, que llegó a establecerse en el madrileño barrio de Salamanca, siendo toda una referencia respecto al diseño gallego de lujo.

INPE – Premium Leather & Fur realiza una venta privada en Vigo de prendas vintage de los años 90 y 2000 Cedida

A lo largo de los años, sus creaciones han llegado a vestir a nombres tan conocidos como Victoria Beckham, Ana Obregón y Ariadne Artiles. También han conquistado a rostros más jóvenes, como Jessica Goicoechea, Martina Cariddi, actriz de Élite, y la modelo Laura Tonder. Otra de las figuras vinculadas a la historia de la marca es la actriz Laura Sánchez, que protagonizó una de sus campañas publicitarias.

Esta venta exclusiva de moda vintage y lujo asequible tendrá lugar en una única jornada, con dos franjas horarias: de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:30 horas.

Si quieres aprovechar la oportunidad de adquirir piezas de lujo a precios especiales, no pierdas la oportunidad de acudir el 14 de noviembre a Carrera Studio, en la calle María Berdiales, 18, oficina 1, Vigo.