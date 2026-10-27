Adolfo Domínguez busca recuperar el cultivo del lino en Galicia y espera resultados en noviembre

La Fundación Adolfo Domínguez espera obtener en noviembre los primeros resultados de su proyecto para recuperar el cultivo del lino en Galicia. El objetivo es identificar las variedades que mejor se adapten al proceso de enriado y que ofrezcan mejores prestaciones en el hilado fino, la resistencia y la calidad del tejido.

Esta iniciativa de la Fundación Adolfo Domínguez, Xunta de Galicia y Legados ha recuperado la plantación de lino en Galicia en el marco de la Iniciativa Galega polo Liño. Los cultivos se desarrollan en 11 plantaciones piloto en Guísamo (A Coruña), Mabegondo (Abegondo, A Coruña) y Salcedo (Pontevedra) en centros especializados de investigación. Las parcelas experimentales están sembradas con 24 variedades de semillas de lino gallego para analizar y comprobar las que generen un mejor tejido para producir prendas de vestir.

Según informa Europa Press, la fabricación de telas, también en proceso de ensayo, se realizará en una planta piloto para seleccionar las semillas de origen gallego que generan el tejido con mejor color, finura y resistencia.

Las 11 nuevas plantaciones de lino se han desarrollado mediante convenio con la Axencia Galega da Calidade Alimentaria de la Xunta de Galicia (Agacal), que forma parte de la iniciativa. La Fundación Adolfo Domínguez también trabaja con la Misión Biolóxica de Galicia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para ensayar las diferentes variedades de semillas de lino gallego.

El proyecto cuenta con la implicación de las investigadoras Pilar Castro, en el CIAM de Mabegondo (Abegondo, siete variedades), Gabriela Quiroga, en el CFEA de Guísamo (Bergondo, cuatro variedades), y del investigador científico Bernardo Ordás, jefe del grupo de Adaptación y Sostenibilidad de Cultivos del CSIC en Galicia (la Misión Biolóxica de Galicia cultiva y analiza 13 variedades).

Las ocho muestras de lino obtenidas hasta el momento (de cuatro variedades diferentes), enraizadas mediante dos procesos distintos, ya han sido enviadas al Instituto de Investigación Textil y de Cooperación Industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya (Intexter) para su tratamiento en una planta piloto que ofrecerá resultados a principios de 2027.

Por otra parte, la Fundación Adolfo Domínguez, presidida por Adriana Domínguez, ha reforzado su organigrama con la incorporación de los profesionales Sergio Blecua y Charo Izquierdo a su patronato.