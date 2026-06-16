Llega a Vigo el mejor mercadillo de ropa de marca y vintage con prendas a 5 y 10 euros este fin de semana

La ropa vintage vuelve a Vigo de la mano de un mercadillo low cost con el que podrás hacer ese cambio de armario con prendas de marca soñadas que en su día no pudiste comprar por su elevado precio. Esta vez sí: El Mapache Vintage se desplaza a Vigo con prendas de marca a precios muy económicos.

El evento se celebrará en The City Vigo 2.0, el mítico local de Churruca que reúne a decenas de vigueses con su futbolín, máquinas de arcade, dardos y una planta dedicada a la organización de eventos. En Treintayseis te contamos todo lo que debes saber sobre este evento de moda.

Prendas de marca por solo 5 y 10 euros

El próximo sábado 20 y domingo 21 de junio, Vigo se convertirá en el punto de encuentro imprescindible para los amantes de la moda vintage y las prendas de marca con la llegada de El Mapache Vintage, una iniciativa que promete gangas y piezas únicas para renovar tu armario este verano con ropa de marca.

El evento se celebrará en The City Vigo 2.0, situado en el nº 17 de la Rúa Irmandiños, en la zona de Churruca, y abrirá sus puertas de 12:00 a 22:00 horas durante ambas jornadas.

La mejor noticia es que la entrada es totalmente gratuita, por lo que solo tendrás que pagar las prendas que desees comprar. "No vendemos entradas. A cualquier hora que vengas vas a tener la misma calidad de prendas que si vienes a primera hora", aseguran en sus redes sociales.

Entre todas las prendas disponibles habrá una amplia selección de ropa vintage. Habrá opciones de pantalones, jerséis y chaquetas de marcas reconocidas como Adidas, Nike o Thrasher por tan solo 10 euros. También, camisetas de fútbol, pantalones de chándal y otras prendas por 5 euros. En su Instagram se pueden consultar los vídeos con algunas de estas prendas.

Además, quienes acudan temprano tendrán un regalo especial. La organización ha anunciado un regalo exclusivo para los 50 primeros visitantes del sábado y también para los 50 primeros del domingo, una recompensa pensada para agradecer el apoyo de los asistentes.

Así que ya lo sabes, si quieres dar un cambio a tu armario o simplemente descubrir ropa única a precios increíbles, El Mapache Vintage es una cita que no te puedes perder este sábado 20 y domingo 21 en The City Vigo 2.0.