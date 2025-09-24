Aterriza en Vigo uno de los mercadillos vintage más esperados: prendas a 9 euros de marcas como Nike y Adidas

Con el inicio del otoño, Vigo ofrece una agenda de ocio que incluye actividades culturales, como exposiciones y museos, y una variada programación musical, desde conciertos en directo hasta espectáculos de teatro y musicales.

Para los amantes de la moda, Vigo tiene previsto celebrar este fin de semana -en concreto, los días 26, 27 y 28 de septiembre- un mercadillo vintage con prendas muy económicas de marcas, como Nike, Adidas, Carhartt y Lacoste, entre otras.

Prendas de Nike, Adidas y Carhartt por solo 9 euros

Las tiendas vintage y la ropa de segunda mano se han convertido, en los últimos años, en una opción muy atractiva para todos aquellos que quieren vestir a la última moda pero con un toque clásico y sin realizar un gran desembolso económico.

Organizado en el Hotel Bahía de Vigo, el mercadillo vintage Billy's llega por primera vez a Vigo con más de 2.000 prendas retro a un precio inmejorable: camisetas, pantalones o chaquetas de marcas top, como Nike, Adidas, Lacoste, Carhatt y muchas más por solo 9 euros.

El evento tendrá lugar del viernes 26 al domingo 28 de septiembre, entre las 11:00 y 21:00 horas, en el Hotel Bahía de Vigo (rúa Cánovas del Castillo, 24). Además de ofrecer auténticas gangas, también promete un regalo para los 20 primeros clientes que acudan a comprar durante los próximos tres días.

"Llega el evento de ropa vintage más grande de la ciudad: más de 2.000 prendas vintage, todo a nueve euros y marcas top, como Nike, Adidas, Lacoste, Carhatt y muchas más", detallan en una publicación en redes sociales.

Billy's Tour hará una parada en Vigo este fin de semana para sorprender a todos los amantes de la moda vintage. El acceso es gratuito; no obstante, hay entradas VIP a la venta con acceso preferente antes de la apertura por solo 5 euros.

Esta entrada VIP incluye acceso preferente sin colas y 30 minutos antes que el resto de clientes, y una partida gratis en la máquina de gancho para ganar unas zapatillas de marca. "No te lo puedes perder", animan desde Billy's.