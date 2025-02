El sueño de una médico ucraniana en Vigo: Abrir una tienda de ropa 'vintage' en Coia

Natalia, una joven médico ucraniana, ha cumplido en Vigo y, concretamente, en el barrio de Coia, uno de sus sueños: Abrir una tienda vintage y de segunda mano para ofrecer una alternativa al fast fashion con prendas y complementos a los que dar una nueva vida.

En el número 33 de la Avenida de Castelao, en el barrio vigués, Limon Vintage & Segunda Mano abría sus puertas este pasado mes de enero. Desde entonces, son muchas las personas que se han acercado a interesarse por este nuevo lugar en el que, además, se quiere habilitar una zona de juegos para los niños y de relax para los acompañantes de los compradores.

Un nuevo concepto, en definitiva, que, además de ser sostenible y nutrirse de proveedores especializados en este tipo de moda, pretende añadir un granito de arena a la dinamización del comercio de proximidad y otro a la corriente de la sostenibilidad. También de manera ambiciosa, pues la idea de Natalia es poder replicar la tienda en otros puntos de la ciudad.

Escaparate de Limon, en Vigo. Treintayseis

Un año en Vigo

Natalia, junto a su marido y sus tres hijos -el tercero de ellos, ya vigués-, llegó a la ciudad olívica hace un año, aunque en España lleva unos tres. La razón de esta mudanza, como ha ocurrido en infinidad de casos, radicó en el conflicto bélico que se inició en Ucrania en 2014: "Yo soy médico de profesión, pero, mientras trato de homologar mi título, abrimos esta tienda", explica la ideóloga de Limon. "Queríamos dar vida a un espacio sostenible y poner freno al consumo de moda rápida, es decir, dar una alternativa a la misma", anota.

La médico y responsable de Limon asegura que, desde un primer momento, su familia quiso ser independiente y salir adelante sin la necesidad de depender de ayudas, por este motivo siempre tuvieron muy claro que lucharían por desarrollar sus propios negocios y retomar sus carreras en la medida de lo posible. "Nos vinimos para aquí porque en Salvaterra de Miño reside un amigo de mi madre desde hace 20 años. Nos dijo que Galicia era muy parecida a Ucrania, en cuanto al clima y a otras cosas", recuerda Natalia.

Un negocio "que sale del alma"

Para esta ucraniana afincada en Vigo, Limon es mucho más que un negocio. Se trata de un "sueño" que le ha salido "del alma": "A mí me gusta mucho la ropa vintage, pero quería también ofrecer algo a la gente de Vigo con este mismo gusto, pues he visto que en Vigo no hay muchas tiendas de este estilo", cuenta Natalia. "Estamos, además, en el camino de convertirlo en un espacio mucho más acogedor para que los niños y niñas puedan jugar mientras que las mamás se prueban ropa", añade.

En Limon se puede encontrar todo tipo de ropa y complementos para mayores y pequeños. Los precios pueden ir desde los 2 euros, hasta otras más exclusivas de 90 euros -como es el caso de un pantalón de cuero para ir en moto-. Pero lo normal se ubica entre los 20 y los 30 euros. "Quiero abrir más tiendas, si todo va bien, para dar oportunidad de trabajo a otras personas. Queremos crecer y hacer crecer la economía de barrio, de ciudad y de comunidad", dice, con rotundidad, Natalia.