Llega a Vigo el mercado vintage "más loco de España": prendas de las mejores marcas a 10 euros

Los mercadillos vintage son verdaderas joyas donde se pueden encontrar artículos únicos a un precio excepcional. Desde ropa retro y accesorios hasta muebles y objetos de decoración, en cada puesto puedes llevarte sorpresas. Además, comprar en mercadillos vintage no solo es una forma de ahorrar, sino que también es una manera de apoyar a pequeños emprendedores y favorecer a la economía circular.

¿Eres de Vigo y te gusta la ropa vintage? ¿Tienes pensado visitar la ciudad el próximo finde para ver las luces de Navidad? ¡Estás de suerte! Aterriza en Vigo el 'Mercado Vintaje más loco de España' con prendas de marcas reconocidas ¡por solo 10 euros! La oportunidad que mereces para añadir a tu fondo de armario ropa de una estupendísima calidad tirada de precio. Te contamos todo lo que debes saber sobre este evento, horario, ubicación, marcas y mucho más.

"Todo el Vintage a 10 pavos"

Con ese lema se presenta el evento gratuito 'Jaleo Village' by 'Jaleo Vintage', el mercado retro que ya se ha dejado ver por diferentes zonas de España como Valencia, Madrid, Barcelona, Bilbao o Zaragoza. Su próxima parada es en Vigo los días 13, 14 y 15 de diciembre, así que si no tenías nada que hacer y te gusta la ropa de marca, ya tienes el plan perfecto para el fin de semana.

Que presuma de ser "El mercado vintage más loco de España" no es ninguna exageración. En este evento podrás encontrar ropa de numerosas marcas como The North Face, Burberry, Lacoste, Nike, Adidas, Ralph Lauren o Tommy Hilfiger, entre otras.

Sí, sí, como lo lees, es tu oportunidad para comprarte una cazadora de The North Face por diez euros cuando la más barata no suele bajar de 100 euros, un polo de Lacoste de manga corta que suele rondar los 50-60 euros, algún bolso, accesorio o colonia de Burberry que no están al alcance de cualquiera o ciertas prendas exclusivas de Tommy Hilfiger a las que nunca has echado el ojo por su precio. ¿Esas zapas Nike o Adidas para las que ahorras durante meses? ¡Hecho! 10 euros y son tuyas.

Incluso, en alguna de las ediciones que se realizó en otros puntos de España se incluyeron camisetas de fútbol de años anteriores. ¿Te imaginas encontrar esa camiseta del Celta de Vigo que tanto tiempo llevas buscando POR 10 EUROS?

Horario del mercado vintage

Guarda estas fechas en el calendario: 13, 14 y 15 de diciembre. El mercadillo vintage estará disponible en la Sala Muta, situada en la calle Joaquín Loriga 9 de la ciudad olívica desde las 11:00 horas de la mañana hasta las 21:00 horas. Tres días completos de ropa de la mejor calidad a precios únicos.

El acceso al evento es totalmente gratuito, aunque ofrecen una opción de entrada VIP para ser de los primeros en entrar y no perderte ninguna de sus gangas. Se entra por turnos de unos 30 minutos para realizar tu compra. Una vez se completa la media hora se procede al pago, tiempo que la organización invierte en reponer todo el drop de ropa nueva. Así que no, no corres el riesgo de quedarte sin ropa en los últimos turnos de la jornada. Cada turno tendrá lista las prendas de las diferentes marcas a su entera disposición.

El funcionamiento de las entradas VIP'S de 'Jaleo Village'

Aunque no tendrás que pagar nada más además de las prendas que quieras comprar, tienes la opción de pagar una entrada VIP para que no te roben la prenda que tanto tiempo llevas buscando. Así es cómo funciona: