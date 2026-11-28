No hay plaza más emblemática en Vigo que Porta do Sol. Es el corazón del centro de la ciudad, de donde surge la Navidad desde que, allí, el alcalde Abel Caballero pulsa el botón rojo y enciende el alumbrado. Un lugar clave para entender la vida del vigués y que también puede presumir de su gran oferta gastronómica.

A mediados de noviembre, una noticia sacudió los principales periódicos de Vigo: Cañaveral cerraba sus puertas y el bajo del edificio Simeón se preparaba para un nuevo futuro. Este llegó a principios de este mes de noviembre, con la apertura de El Sireno, un restaurante especializado en gastronomía mediterránea.

Al frente de este nuevo proyecto está José Vasco, ciudadano venezolano afincado en la ciudad desde hace más de una década. El hostelero, dueño de L'Amore Cuccina in Bocca ubicado en la calle Los Caños, explica que El Sireno surge antes del cierre de Cañaveral, con la intención de ampliar la oferta de la extinta cafetería.

"Somos tres socios y queríamos hacer comida mediterránea, comida de aquí, comida de mercado con mariscos, carnes y pescados; y, a su vez, completarlo con la cafetería", relata José, que recién acaba de terminar su turno de mediodía en cocina para atender a los aficionados del Bournemouth sentados en su terraza. "El local es hermoso y la ubicación fue lo que me llamó la atención", añade.

Esta doble propuesta puede observarse nada más asomarse a la entrada del establecimiento, que cuenta con dos espacios divididos pero complementarios: restaurante y cafetería. La cafetería da servicio desde las 9:00 horas, mientras que la cocina del restaurante y sus instalaciones tan sólo abren en horario de comida y cena.

"Ya era un referente en la parte de cafetería, desayuno, así que tratamos de dejar un poco más simplificada esta parte, sin restarle protagonismo, e independizamos esta área de restaurante. La partición de espacios es para diferenciar ambos ambientes", argumenta José, que asegura que trabajaron "a contrarreloj" para abrir antes de la campaña de Navidad.

"Cocina de mercado"

José y su equipo tratan de elaborar "comida de mercado": "Enfocarnos en carnes gallegas, carnes propias, y estamos intentando implementar el tema de las tapas para tomar con un vino, una cerveza". Ahora bien, pese a la ubicación, el local está pensando para todos los públicos, no sólo para el turista.

El Sireno quiere mimar al cliente local y fidelizarlo. "Es lo más importante, con un buen servicio y una buena atención", afirma José, que asegura que mantienen "unos precios estándar", para todos los bolsillos. "Buena comida, buena bebida y buena atención" son las tres patas con la que El Sireno busca diferenciarse de su competencia.

¿Por qué tras un restaurante italiano ha apostado por la gastronomía mediterránea española? José explica que el público de la zona demandaba este tipo de cocina, que encaja a la perfección con su ubicación. "No son platos inventados, son platos que ya existen y a los que queremos darle nuestro toque en un lugar excepcional", subraya José.

Los arroces y las carnes son los platos que más han llamado la atención de los clientes en su primer año de vida; ambas opciones elaboradas al carbón. En concreto, los favoritos de sus comensales son el arroz a la llauna con magret de pato con alcachofas y setas, el arroz negro y uno de mariscos. En cuanto a carnes, destacan los chuletones de vaca gallega.

Dos décadas en el sector

"Mi pasión es la cocina", dice José, que cuenta con más de 20 años de experiencia en hostelería. Comenzó a trabajar en su Venezuela natal y, tras mudarse primero a Portugal y luego a Galicia, ha tratado de hacer realidad su sueño y dedicar su vida a los fogones.

Hijo de un portugués y una italiana que migraron a Venezuela en busca de una mejor vida, José ha realizado el camino inverso para escapar de la crisis económica e institucional en la que se encuentra el país latinoamericano. El Sireno supone "un paso más" para continuar creciendo en este sector tan demandante.