La V edición del congreso experiencial Gastro Movida ha concluido este viernes en Salvaterra do Miño (Pontevedra), tras dos días de análisis profesional, visitas técnicas y promoción de Vigo y área. El potencial termal, la artesanía y la tradición vitivinícola han centrado la jornada, que ha terminado con el acto de entrega de los Premios Maripulpi.

Gastro Movida ha iniciado su ruta de este viernes con la recepción oficial de la alcaldesa de Salvaterra do Miño, Marta Valcárcel. La regidora dio la bienvenida institucional a la comitiva integrada por 35 influencers y periodistas especializados. Tras este acto, el grupo ha comenzado el recorrido estructurado para conocer los principales recursos patrimoniales, productivos y turísticos del municipio.

El programa ha abordado en primer lugar la historia y el potencial de desarrollo de la tradición termal de la localidad. A continuación, los asistentes se han desplazado al taller Alfarería Añón, regentado por la séptima generación de alfareros, para conocer sobre el terreno los procesos de producción artesanal vinculados a la identidad cultural de la comarca.

La vertiente enoturística ha centrado el tramo central de la jornada con visitas a las Bodegas Fillaboa y al Pazo As Barreiras, donde los participantes han profundizado en las características de la viticultura y la elaboración de vinos de la zona. El itinerario cultural se ha completado con un tour por el recinto amurallado histórico y una visita guiada al Museo do Viño de Salvaterra.

La jornada ha rematado en Casa do Conde donde los asistentes han podido probar algunas de las propuestas de Pinchoterra, la ruta gastronómica de pinchos de Salvaterra que anualmente se celebra en el mes de abril y que, en esta ocasión, ha contado con la participación de varios locales de hostelería de la zona: Muxicas Taberna, Turín Turán Brunch, Casa Mariano, Templum Sensibus y La Ojiva.

El programa oficial de esta quinta edición ha finalizado en este mismo enclave con el acto de entrega de los Premios Maripulpi para reconocer la labor por el sector a diferentes personas y empresas. Los reconocimientos han sido otorgados a la escuela de formación integral Harina Blanca; el establecimiento vigués O Porco; Alfarería Añón; y la iniciativa Pinchoterra.