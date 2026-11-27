Gastro Movida analiza en Vigo las oportunidades turísticas y gastronómicas del Xacobeo 2027. Cedida

Gastro Movida analiza en Vigo las oportunidades turísticas y gastronómicas del Xacobeo 2027

La quinta edición del congreso experiencial Gastro Movida celebró este jueves en Vigo su primera jornada de actividades, centrada en las oportunidades del Xacobeo 2027, la puesta en valor del producto local y la promoción del patrimonio turístico y gastronómico de la ciudad.

El encuentro arrancó en Vitruvia Café con una mesa redonda sobre los retos del Camino Portugués ante el próximo Año Santo. El comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez, destacó el crecimiento de esta ruta, superior al 20% durante el pasado año, y su potencial para generar empleo y atraer nuevos visitantes.

Por su parte, Sabela Gippini, CEO de Galiwonders, incidió en las oportunidades vinculadas al turismo experiencial: "El peregrino ya no solo quiere caminar e irse a descansar, sino que quiere experimentar lo local".

Una segunda mesa de debate abordó la colaboración entre productores y establecimientos hosteleros para reforzar la identidad gastronómica del territorio.

Un recorrido por Vigo

La jornada incluyó un itinerario dirigido a 25 creadores de contenido y medios especializados, que recorrieron el Casco Vello, visitaron instalaciones vinculadas a la actividad pesquera y conocieron diferentes iniciativas empresariales innovadoras en el espacio MUTA.

El recorrido finalizó en Bouzas, con visitas al visor submarino Atlántida, la Casa do Patín y las casas marineras del núcleo histórico.

Clausura en Salvaterra

Gastro Movida se traslada este viernes a Salvaterra de Miño, donde los participantes conocerán el potencial termal y enoturístico del municipio, visitarán bodegas, talleres artesanales y el Museo do Viño.

El congreso concluirá con una degustación de tapas de la iniciativa Pinchoterra y la entrega de los Premios Maripulpi.