La quinta edición de Gastro Movida se celebrará los próximos 26 y 27 de noviembre en Vigo y Salvaterra de Miño, con una programación que combinará gastronomía, turismo y patrimonio local. El congreso experiencial e itinerante reunirá a profesionales del sector, medios de comunicación y creadores de contenido para dar a conocer los atractivos de ambos municipios.

El programa se ha presentado este miércoles en el espacio Around de Vigo, en un acto encabezado por David Suárez, CEO de Diesemm, y con la participación de representantes de la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra, el Concello de Salvaterra y la Autoridad Portuaria de Vigo, entre otras entidades.

Vigo

La primera jornada, el jueves 26 de noviembre, arrancará en Vitruvia Café con dos mesas redondas abiertas al público. La primera abordará las oportunidades del Camino Portugués y el Xacobeo 2027 para el sector turístico, mientras que la segunda se centrará en la relación entre la restauración y los productores locales.

A continuación, los 25 creadores de contenido y representantes de medios invitados realizarán un recorrido por el Casco Vello, con visitas a comercios históricos y un encuentro con Antonio, el último cestero de la ciudad. La programación incluirá también una ruta por la gastronomía popular y una visita a una empresa vinculada a la actividad productiva del Puerto de Vigo.

A las 13:30 horas, el espacio MUTA acogerá "Gastro Movida Impulsa", una sesión dedicada a iniciativas innovadoras del sector que contará con degustaciones de productos y catas de vinos gallegos.

Por la tarde, a partir de las 16:00 horas, el protagonismo se trasladará al barrio de Bouzas, donde los participantes visitarán el visor submarino Atlántida, la Casa do Patín y varias viviendas marineras tradicionales.

Salvaterra

El viernes 27 de noviembre, Gastro Movida continuará en Salvaterra de Miño con una jornada dedicada al patrimonio, el termalismo y el enoturismo.

Los participantes conocerán las Termas de Salvaterra, las instalaciones de Bodegas Fillaboa y el Pazo As Barreiras, además de realizar un recorrido por el museo y la muralla del municipio.

Al mediodía, la Casa do Conde acogerá "PinchoTerra", una experiencia gastronómica con degustación de tapas y vinos de la zona.

La quinta edición concluirá con la entrega de los Premios Maripulpi, destinados a reconocer a personas e iniciativas que contribuyen al desarrollo de la industria gastronómica.