El restaurante de Vigo que lleva más de 30 años conquistando con sus raciones abundantes: "Comida casera y tradicional"

En el número 11 de la calle Colombia, en el barrio vigués de Sárdoma, se encuentra uno de esos restaurantes "de toda la vida". Casa Pepe e Lola lleva más de 30 años dando de comer a los vecinos de la zona con cocina tradicional gallega y productos de primera calidad.

"Hacemos comida casera y tradicional", explica Lola, propietaria del establecimiento. Esa es precisamente la filosofía que ha mantenido el restaurante durante más de tres décadas: dar protagonismo al producto y apostar por recetas de siempre, sin demasiados artificios. Porque, cuando la materia prima es buena, no hace falta mucho más.

Las raciones abundantes, los precios populares y el trato cercano son algunas de las señas de identidad de Casa Pepe e Lola. Todo ello en un local de ambiente familiar y decoración pintoresca, que recuerda a las antiguas tascas gallegas.

Más de 30 años después de su apertura, el restaurante cuenta con una clientela fiel, que vuelve atraída por su cocina casera. "El mejor restaurante gallego en Vigo", "auténtica cocina gallega casera, muy abundante" o "bar de barrio de siempre" son algunas de las opiniones que pueden leerse en Tripadvisor.

Cocina gallega casera

La propuesta gastronómica de Casa Pepe e Lola gira en torno a la cocina tradicional, con opciones de carne, pescado y marisco. Entre sus platos destacan el chuletón, la picaña, el bacalao, el lenguado, el rodaballo y las parrilladas de marisco, cuya disponibilidad puede variar en función de la demanda.

Durante la semana, el restaurante ofrece un menú del día que cuenta con numerosos habituales, especialmente trabajadores de la zona. Los sábados, por su parte, preparan una propuesta algo más elaborada.

Además de las comidas habituales, Casa Pepe e Lola también organiza cenas de empresa, cumpleaños y otras celebraciones, adaptándose a grupos que buscan disfrutar de una comida casera en un ambiente cercano.

El cocido, el rey del invierno

Con la llegada del frío, uno de los platos que más protagonismo adquiere en Casa Pepe e Lola es el cocido. Se sirve habitualmente los domingos y se ha convertido en una de las citas gastronómicas más esperadas por sus clientes.

"La gente tiene ganas de un buen cocido, incluso en verano a veces nos lo piden", cuenta Lola. La demanda es tal que la propietaria recomienda reservar con antelación para los domingos, ya que el local suele llenarse.

Aunque el cocido se prepara principalmente durante el fin de semana, también puede encargarse otros días para grupos de más de ocho personas. En ese caso, es necesario avisar con una semana de antelación para que el restaurante pueda adquirir y preparar la carne.