La pizzería más antigua de Vigo cumple 38 años en O Calvario: "La clave es la atención al cliente"

La llegada de la democracia supuso más libertad para los vigueses y las viguesas, pero también la llegada de nuevas tendencias del extranjero. Los gallegos retornados tuvieron un papel fundamental, especialmente en el mundo de la hostelería, al volver a la ciudad con nuevas recetas internacionales.

Es el caso de la familia Fernández Rauch. "Mi padre se fue con mis abuelos para Holanda con seis años y luego con 12 marchó para Alemania, donde conoció a mi madre", explica Carlos, que ahora regenta el restaurante que sus progenitores montaron en 1988.

Los Fernández Rauch contaban con experiencia en el sector y, nada más desembarcar en Vigo en el año 1987, comenzaron la búsqueda de un local para su nuevo negocio. "Quedó este libre y hace esquina, que siempre es mejor que esté en una esquina para que la gente pase más por aquí", recuerda el heredero.

Así, abrieron en 1988 la Pizzería Borsalino en el número 22 de la avenida Martínez Garrido, de los primeros locales en ofrecer este tipo de comida italiana en la ciudad olívica. Carlos recuerda que sus padres se endeudaron ya el primer día: "En la inauguración invitaron a la consumición y no hicieron ni un euro".

Los vecinos de O Calvario y del resto de Vigo fueron conociendo "poco a poco" la calidad de las pizzas y las pastas de Borsalino, que ha conseguido sobrevivir 38 años al paso del tiempo, al cambio de tendencias y a las crisis cíclicas que ha sufrido el país. "La clave es la atención al cliente", añade.

Todo hecho a mano

Padre gallego y madre alemana. Entonces ¿Por qué decidieron montar un local de gastronomía italiana? "Mi padre tiene muchos amigos italianos y saben hacer pizzas desde siempre. Entonces, como aquí ya había restaurantes normales, decidieron montar una pizzería porque no había", responde Carlos.

Los Fernández Rauch aprendieron las recetas tradicionales de los italianos y trasladaron a Vigo esa pasión por la elaboración casera de su carta. "Hacemos masas artesanas, tenemos productos buenos y frescos. Yo creo que eso nos diferencia mucho", afirma Carlos, que recuerda que los postres también son caseros.

Así, la calidad de sus pizzas, elaboradas con masas fermentadas entre 48 y 72 horas, no solo ha llamado la atención de sus vecinos, sino de toda la ciudad e incluso de los turistas internacionales. Ahora bien, pese al éxito, nunca valoraron abrir un nuevo local: "Es mejor atender a lo que tienes que hacer mucho y descuidar".

La pizza como forma de vida

"Yo estuve aquí desde pequeño. Nací en el 1989, yo nací aquí", sentencia Carlos durante su entrevista con Treintayseis. Y es que ya desde que era niño ha revoloteado entre las mesas de madera y los carteles a cuadros rojos de la pizzería de sus padres.

Monta las cajas de las pizzas para llevar en apenas milésimas. "Desde pequeño las hacía con mis padres, a veces me metía en cocina. Luego cuando fui mayor trabajé un poco en cocina", recuerda, aunque acabó dedicándose a otro sector hasta que se acercó la jubilación de su madre.

Entonces modernizó el negocio. La cocina, el horno, los muebles y las cortinas no cambiaron apenas, pero sí llegaron las aplicaciones de pedidos a domicilio. Carlos decidió actualizar el servicio hace más de diez años, cuando la única aplicación existente era Nevera Roja, así como implementar ofertas para "aumentar la clientela".

Ahora, las máquinas no paran de sonar. Sus ofertas de pizzas a 7 euros los martes son todo un éxito y cuentan con trabajo todos los días de las semana a partir de las 19:30 horas. Tanto que Carlos tiene que desactivar alguna aplicación para poder atender a la demanda con calidad.