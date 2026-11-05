La moda del acaí llega a Vigo: regalan 100 bowls por la apertura de un nuevo local en el Gran Vía Gran Vía de Vigo

La moda del açaí llega a Vigo: regalan 100 bowls por la apertura de un nuevo local en el Gran Vía

Oakberry, la cadena internacional especializada en açaí, aterriza en Galicia con la apertura de su primer establecimiento en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo. El nuevo local está situado en la Planta 1, junto a Smöoy.

Para celebrar su llegada, la marca organizará una oferta especial este sábado 7 de noviembre. A partir de las 15:00 horas, los 100 primeros clientes que se acerquen al establecimiento recibirán gratis un Bowl ONE, uno de los formatos de açaí que ofrece la cadena.

Fundada en Brasil en 2016, Oakberry ha desarrollado un modelo de restauración rápida especializado en el açaí, una fruta originaria de la Amazonía brasileña. Su propuesta gastronómica gira en torno a los bowls y smoothies elaborados con pulpa de esta fruta.

La carta permite personalizar los productos con diferentes ingredientes, como frutas, granola, cremas de frutos secos y otros toppings, para ofrecer distintas combinaciones.