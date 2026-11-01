Cierra un conocido local de tortillas del Casco Vello de Vigo tras cuatro años: "No ha sido fácil". @latapaderavigo

Cierra un conocido local de tortillas del Casco Vello de Vigo tras cuatro años: "No ha sido fácil"

El Casco Vello de Vigo se despidió ayer de uno de sus locales de tortillas. La Tapadera ha anunciado el cierre de su establecimiento de la calle Teófilo Llorente después de cuatro años de actividad, una decisión que sus responsables han comunicado a través de sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento a clientes y trabajadores.

"Lejos de idealizar los finales, queremos contaros las cosas tal y como son: después de 4 años, cerramos La Tapadera del Casco Vello", comienza la publicación.

Según explican, se trata de una decisión meditada durante los últimos meses. "No ha sido una decisión fácil. Llevamos meses dándole vueltas y hemos sentido que era el momento de cerrar esta etapa y hacer un cambio", señalan.

En su despedida, los responsables del negocio recuerdan las celebraciones, las noches compartidas y los vínculos creados durante estos años, con una mención especial al equipo de trabajadores y a los clientes habituales.

El cierre, sin embargo, no supone la desaparición de La Tapadera ni el abandono definitivo del local. El negocio continuará funcionando en su establecimiento de Canido, situado en el número 221, así como en Lafayette Bar, en la calle Canceleiro, 9.

Nuevo proyecto

Además, sus responsables adelantan que el espacio del Casco Vello volverá a abrir sus puertas próximamente bajo su gestión, aunque por el momento no han desvelado los detalles del nuevo proyecto. "Y este rincón del Casco Vello… abrirá de nuevo antes de lo que imagináis", avanzan.

La despedida del establecimiento tuvo lugar las noches del viernes 30 y el sábado 31 de octubre, cuando sus responsables invitaron a los clientes a acercarse por última vez a Teófilo Llorente para cerrar esta etapa.

"La última y nos vamos, esta vez, de verdad", concluye su mensaje, dejando abierta la puerta a una nueva etapa para este espacio del centro histórico vigués.