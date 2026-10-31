El restaurante de Vigo que celebra la multiculturalidad desde hace una década: "Fuimos pioneros"

Los procesos migratorios marcaron la historia de Vigo como casi ninguna otra ciudad. Del puerto olívico marcharon miles de gallegos y gallegas en busca de una mejor vida a América, y por el aeropuerto han aterrizado miles de latinoamericanos que han aportado su granito de arena al crecimiento reciente de la ciudad.

Uno de ellos es Juan Carlos Perret. Natural de Lima (Perú), se formó allí en cocina y, pese a que nunca tuvo la "intención de venir", se mudó a España para intentar trabajar con uno de sus grandes cocineros, Ferrán Adrià. "Decido venir, aterrizo y Ferrán anunció que cerraba el restaurante", explica sobre sus primeros días al otro lado del Atlántico.

Perret explica que entonces cambió "un poco el rumbo", aunque llegó a trabajar con chefs de renombre como los hermanos Roca, Martín Berasategui y en varios restaurantes de una y dos estrellas en Galicia. Prácticamente dos décadas demostrando en las mejores cocinas del país su talento, creatividad y buen hacer entre los fogones.

El chef se estableció finalmente en O Grove, para trabajar en una marisquería. "Después me fui moviendo por distintas partes de las Rías Baixas. (...) Pero un pueblo ya se me hacía poco, yo soy de una gran ciudad como Lima, y entonces fue cuando decidí venir a la ciudad", explica durante una charla con Treintayseis.

Juan Carlos Perret en la cocina de Kero Cedida

En Vigo, decidió abrir Kero. "Fuimos pioneros en hacer cocina abierta en la ciudad. Fuimos los primeros hace diez años", reivindica el cocinero, que define la identidad de su restaurante como "cocina peruana con producto gallego". "Hice una fusión que es única", añade.

"Ya que la cocina peruana estaba tan en auge y tan demandada a nivel mundial, quise hacer un poco de lo que es mi cocina de Perú con producto gallego", explica Perret, que recuerda que trabajó bien desde un primer momento porque ya se "había hecho un nombre en la ciudad".

Reconocido por Michelin

Ahora bien, el hostelero recuerda que "al principio" las personas mayores no llevaban tan bien la "multiculturalidad" que propone en su pequeña carta y menús degustación. Ahora bien, entrar en la Guía Michelin impulsó su negocio, que ya contaba con el sello de calidad para convertirse en referencia.

"Ahí la gente nos dio una segunda oportunidad para probar. (...) La Guía Michelin es un impulso y una garantía, sobre todo para el comensal", explica. Es así como su cocina de mercado pudo conquistar a los vecinos del centro de Vigo, así como a los visitantes que pasan sus vacaciones en las Rías Baixas.

Perret asegura que está muy agradecido de poder llevar más de ocho años en la Guía Michelin. Gracias a este reconocimiento a su trabajo de calidad, Kero se ha convertido en un "clásico" de la oferta gastronómica olívica, especialmente entre aquellos restaurantes que destacan por su "multiculturalidad".

Reconocimientos de la Guia Michelin de Kero, restaurante de Vigo Cedida

Durante esta década, ha pasado por Kero todo tipo de clientes, aunque el chef peruano destaca sobre todo el apoyo de la gente joven. Sobre el impacto del turismo, considera que su auge les afectó hacia mal porque "el cliente que viene a las luces" no es su público, que es "la gente del barrio".

Trato del producto

Los platos de Kero están siempre elaborados con producto local y de proximidad. "Come sano y come peruano", sentencia Perret, que explica que colaboran con una huerta de Mondariz que les aporta "verduritas ecológicas".

En cuanto a los platos que más han llamado la atención de sus clientes, el cocinero destaca el cochinillo confitado a baja temperatura, con jengibre y especias 'thai', así como el curry de picantes peruanos con cremosos de boniato y azafrán.

Uno de los platos de Kero Cedida

Ahora bien, los más demandados son los ceviches, los tiraditos y los pescados. "Somos uno de los pocos restaurantes a nivel Galicia que hacemos maduraciones de pescados, con piezas enteras, que eso no lo tiene casi nadie", resalta el cocinero sobre un trato que resulta en un sabor único sobre el plato.