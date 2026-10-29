Cuenta atrás para la apertura de un nuevo restaurante en una de las terrazas más conocidas de Vigo

La oferta gastronómica de Vigo continúa creciendo. Una de las terrazas más demandadas de la ciudad incorporará en los próximos meses un nuevo restaurante que ya triunfa a escasos metros de Porta do Sol.

Tras un año deslumbrando a los vecinos del Casco Vello con sus increíbles tortillas, Elaine se dispone a abrir un nuevo establecimiento en una de las calles más emblemáticas del centro olívico: en Rúa da Laxe. Allí, ofrecerán "las mejores tapas tradicionales" y "marisco de temporada".

Según han anunciado los dueños en su Instagram, el nuevo restaurante Elaine abrirá sus puertas el próximo 1 de diciembre, a partir de las 20:30 horas. Organizarán entonces una inauguración privada de su nueva propuesta gastronómica, que se encuentra frente al Palacio de la Oliva.

Para compartir la inauguración con sus clientes más fieles, realizarán un sorteo de una invitación para dos personas. Los interesados deberán cumplir tres requisitos: seguir el perfil del restaurante en Instagram, dar "me gusta" a la publicación y compartir el post en las "stories".

La noticia llega tras retrasar unas semanas su apertura debido a unos "pequeños imprevistos", que parecen haberlos solucionado y los propietarios, Elaine y David, ya están preparados para abrir su nuevo restaurante en plena época navideña.