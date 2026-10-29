El bar de barrio que triunfa en Vigo con sus pinchos abundantes: "La gente quiere un buen pincho, no unas patatillas"

Los bares son la esencia de los barrios: lugares de encuentro, conexión y desconexión. Son, en esencia, una extensión del hogar, un lugar donde sentirse a gusto fuera de casa. Y más en un país como España, en el que, según los datos del INE, hay un bar por cada 207 personas.

Ya solo en el barrio vigués de Teis, los bares se cuentan por decenas, todos diferentes, pero todos fundamentales para la vida de sus vecinos. Los hay de todos los tamaños y formas: pequeños, grandes, con terraza, sin terraza, tranquilos, de copas... Pero todos tienen algo en común: mantienen vivo al barrio. El Bar Javier es uno de estos establecimientos. Desde que abrió sus puertas en el número 11 de la calle Enrique Lorenzo hace cuatro años, se ha convertido en un lugar de reunión para los vecinos. Su fórmula combina menús del día, tapas y pinchos abundantes y cuidados, además de escuchar lo que pide el barrio.

"En el barrio trabajas con el barrio, que son los que vienen día a día", explica Javier, propietario del local. Esa es precisamente su filosofía: un bar dirigido a los vecinos de la zona, que son quienes acuden habitualmente. Si por algo destaca el Bar Javier es por sus pinchos, fieles a la esencia de un bar de barrio. "Yo doy mucha variedad de pincho y durante todo el día, es algo que le gusta mucho a la gente. La gente quiere un buen pincho, no les puedes llevar unas patatillas", explica. Por eso, entre las opciones habituales se encuentran los pinchos de garbanzos, los bocadillos, la panpizza y la pasta.

La oferta gastronómica no es lo único que define al local. Javier también apuesta por el trato cercano y por crear un ambiente en el que los clientes se sientan cómodos. "Nos disfrazamos y hacemos reír a la gente. Tienes que ganarlos así porque no tienes otra manera", explica, al tiempo que incide en la importancia de conocer a sus clientes y formar parte de la vida diaria del barrio.

El Bar Javier también retransmite todos los partidos de fútbol, aunque, según su propietario, esta opción cada vez tiene menos tirón. "Se llena con los partidos importantes, pero de normal la gente no viene a verlo al bar porque lo puede ver gratis desde casa", comenta.

Tapas y menú del día

En cuanto a su oferta gastronómica, Javier advierte de que no se trata de un restaurante al uso: "Trabajamos con tapas y menú del día, pero no tenemos carta". El menú apuesta por platos sencillos y tradicionales, con opciones de carne y pescado. "Este jueves de primero tengo ensalada o torta de pulpo y de segundo raxo o pescado guisado", comenta.

"En Galicia tenemos un producto excelente, tanto en carne como en pescado, por lo que tenemos las cosas más fáciles", asegura.

Además, en el Bar Javier sirven pulpo todos los días y cocido una vez a la semana, los domingos, bajo reserva. "Desde el lunes hasta el viernes la gente llama para reservar", explica sobre el funcionamiento. Sin embargo, este año las altas temperaturas lo han llevado a posponer la temporada de cocido hasta que llegue el frío.

La crisis de la hostelería

Pese a contar con una clientela fija y mantener el negocio, Javier reconoce que sacar adelante un bar es cada vez más complicado. "Entre pagar el fútbol, los impuestos y la materia prima, los beneficios son mínimos", explica. En este sentido, critica las dificultades a las que se enfrentan los autónomos en España, entre ellos los hosteleros, pese a que los bares son, en sus palabras, "uno de los pilares de la economía". "¿De qué vale tener un bar lleno hoy en día? Si todo lo que ganas lo tienes que echar fuera", reflexiona.

"Los bares no solo dan trabajo a cocineros y camareros, sino también a industrias complementarias, como los proveedores, los pescaderos o los carniceros", recuerda. Sin embargo, considera que la falta de facilidades puede acabar provocando la desaparición del modelo de bar tradicional. "Si las cosas no cambian, los bares serán unas mesas o una terraza con máquinas expendedoras, sin camareros", se aventura a predecir.

A estas dificultades se suma la falta de mano de obra. "No hay camareros", lamenta Javier, que también advierte del encarecimiento del coste de la vida y sus consecuencias para el sector: "La gente no se puede permitir venir al bar".