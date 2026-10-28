La paella 'made in Galicia' que enamoró a Imanol Arias y a Antonio Carmona: "No duró ni cinco minutos"

El sabor de Galicia conquistó Valencia este lunes. El vecino de Cangas (Pontevedra) José Fernández, chef privado 'El Torraet', participó en Clandestinos, uno de los eventos de paella de referencia a nivel Mundial, donde artistas de la altura de Imanol Arias o Antonio Carmona pudieron disfrutar de su creación.

"La experiencia fue súper productiva", afirma el cocinero en declaraciones a Treintayseis, que recuerda que la jornada comenzó en una localización desde la que la organización les transportó a la ubicación secreta del evento. Fernández define como un "paisaje paradisíaco" la barraca situada en medio de la Albufera en la que preparó su paella especial.

El objetivo de este vecino de Cangas era dar a conocer la gastronomía y el producto de Galicia, es decir, poniendo en valor que aquí también se preparan buenos arroces. Así lo hizo, con una paella que fue de las grandes sorpresas del evento y que trasladó a los asistentes directamente a sus vacaciones en las Rías Baixas.

"Fue sorprendente, nadie se lo esperaba", asegura el cocinero, que explica que preparó un arroz negro en homenaje a sus padres. "Mis orígenes dentro de la cocina, mis primeros arroces que comía en casa y que preparaba mi madre. Su especialidad era el arroz con choco", dice emocionado sobre el que también era el plato favorito de su padre, fallecido hace un año.

Este "guiño" a quienes le inculcaron "esta pasión por la cocina" no fue preparada con ningún tipo de sal, sino con un licuado de algas de las rías. Además, tenía como ingrediente sorpresa el percebe: "La idea era que la gente tomase el arroz y después chupara la cabeza del percebe, que da el toque de salinidad justa para que el plato te transporte a Galicia".

La paella de Fernández era la única hecha con arroz negro "puro", una elección que impactó a gran parte de los asistentes. "No duró ni cinco minutos", asegura el chef privado, que ahora tiene pensado incluir este plato a la carta de la siguiente temporada.

Entre las personalidades que probaron su arroz, se encuentran Imanol Arias, David Guapo o Antonio Carmona. "Quedaron flipados", incide el cocinero de Cangas, que agradece a la organización que contaran con él y destaca el evento por su capacidad de poner en contacto a chefs, agricultores y trabajadores del gremio.