José, el chef de Cangas que prepara una de las 50 mejores paellas de España: "Trabajamos todo con producto local"

Clandestinos, una de las competiciones de paellas de referencia a nivel mundial, contará por primera vez con presencia gallega. José Fernández, chef privado 'El Torraet' y vecino de Cangas (Pontevedra), aportará el sabor a Galicia en este evento que se celebra este lunes 26 de octubre.

El cocinero de Cangas se sitúa así entre los mejores 50 cocineros de paella del mundo. "Es un orgullo monumental", afirmó en declaraciones a Treintayseis para dar a conocer la noticia. Fernández viaja este lunes a la Comunidad Valenciana, donde se celebrará el evento, aunque, como es tradición, no se conoce la ubicación exacta.

Sí se han desvelado algunos de los participantes que cocinarán en esta experiencia impulsada por Edu Torres y David Guapo. Entre los cocineros, destaca el reconocido chef José Andrés, Diego Sandoval y Pablo Montoro, así como profesionales llegados de cada rincón de la península, Nueva York, Malta, Argentina e Inglaterra.

El vecino de Cangas se enfrenta a esta cita con la intención de demostrar que en Galicia "también se puede trabajar un buen arroz, con productos de aquí, además. Así, Fernández, que ha conocido para personalidades de la talla de Borja Iglesias, preparará su codiciado arroz al senyoret que "es puro mar".

¿Cómo empezaste en el mundo de la cocina y como surgió El Torraet?

Yo llevo siendo chef desde hace 15 años. Siempre he trabajado en Estrellas Michelon, en restaurantes más clásicos, en cadenas hoteleras. Pero cuando me hizo clic la cabeza fue al ir a Valencia y quedarme impresionado, decir: "Ostras, nos han engañado". Aquí le llaman a todo paella valenciana. Creo que hay que respetar las culturas y los nombres de cada cosa.

Pedí una paella valenciana y mi sorpresa fue cuando no ponían marisco, y pensé: "Eso quiere decir que aquí estamos haciendo las cosas mal. Estamos llamándole paella valenciana a algo que en realidad no es". Aquí todos son arroces caldosos, melosos, en cazuelas de barro. Entonces tuve la idea de intentar traer la cultura de allí y aportar mi grano de arroz, para que el formato paella llegue hasta Galicia.

¿Qué diferencia tus arroces de los que habitualmente se preparan en Galicia?

Más fiel a la tradición de allá en la forma de elaborarlo, que no sean arroces caldosos o melosos que te lo ponen en una cazuela de barro. Se trata de perfeccionar la técnica del cocinado, la variedad de arroz, el caldo, la presión atmosférica... Todo influye a la hora de hacer una buena paella seca, lo que es una paella valenciana.

¿Qué caracteriza a vuestra?

Lo que nos caracteriza a nosotros es el producto. Utilizamos todo producto loca, todo producto kilómetro cero, de nuestras rías. A ellos les gustó nuestro arroz senyoret, pero al estilo gallego. Nosotros intentamos traer toda la cultura que tenemos de nuestro producto y la intentamos llevar a la paella.

Nuestro producto de cercanía es inmejorable. En Galicia tenemos un buen productazo del mar e intentamos sacar de ahí un buen arroz, con todos los ingredientes posibles para hacer un buen caldo.

¿Por qué crees que ha llamado la atención de Clandestino?

No sé si fue un conocido o un amigo -de los organizadores- que estuvo aquí este verano y probó nuestro arroz. Quedo impresionado del trato que teníamos con el arroz y de la calidad que estábamos ofreciendo aquí. No se imaginaba que en Galicia se pudiese comer una paella de este nivel.

Nos empezaron a seguir en nuestras redes sociales, empezó a conocernos. Empezó a preguntarnos cuál era nuestro proyecto, qué es lo que ofrecíamos y les gustó mucho la idea.

¿Cuál es tu objetivo en el concurso?

Mi objetivo es dar a conocer nuestra cultura, dar a conocer a Galicia. Mi propósito es que la gente conozca lo que hacemos y que sepan que aquí se puede trabajar un buen arroz, con productos de aquí. Sobre todo el producto del mar. Aquí tenemos la lonja de Cangas que es espectacular, que es también la que nos está ayudando para el tema de los productos.

¿Qué vas a preparar en el certamen?

Voy a hacer una paella al senyoret gallega, pero más gallega aún. Esta es kilómetro cero de Cangas. Todo va a ser de Cangas o de la ría de Vigo. Voy a llevar navaja de las Cíes, pulpo de Ons y mejillones de Aldán. Vamos a intentar también llevar nuestras hortalizas de huertas ecológicas de Cangas para que el 90% de nuestro producto sea de aquí, menos el aceito que lo ponen allí y el arroz que no dan, de la Albufera de Valencia.

Así es El Torraet

¿Qué servicios ofrecéis en El Torraet?

Somos chef privado y nuestro plato principal sele ser siempre la pella. Tenemos diferentes tipos de menús, que incluyen entrantes, paella y postre, dependiendo un poco de lo que la gente nos demande. Nos adaptamos un poco a las necesidades de cada uno. También trabajamos en mesas de arroces para eventos privados como pueden ser bodas o congresos.

Pero nuestra especialidad es ir a tu casa, cocinar todo en directo, que tú puedas ver nuestro cocinado, que nos hagas preguntas, que te intereses por lo que estamos haciendo. Hay mucha gente que después va cogiendo tips y te llama por teléfono y te pregunta por cantidades de caldo por arroz. Intentamos ayudar a las personas que nos contratan porque al final quieren llevarlo a su cocina.

También tratáis de romper mitos.

Sí, intentamos romper todos los mitos. Por ejemplo, 'el arroz no se toca'. No, el arroz se puede tocar si tienes un pulido perfecto y arroz específico para ellos. Con un arroz SOS del Mercadona, pues no, claro que no puedes tocarlo porque el almidón se te apelmaza. O 'el caldo siempre son 2 por uno de arroz'. Mentira, porque depende de la presión atmosférica, la altitud, la cantidad, la presión, la potencia del fuego, del recipiente... Todo influye.

¿Cuál es la paella más demandada?

La del senyoret al estilo gallego es la que más se demanda. Date cuenta que al final aquí también tenemos nuestra cultura de marisco y nuestra paella del senyoret es todo puro mar, todo nuestro producto es marino. De hecho no echamos sal. Cocinamos con algas que aportan esa salinidad. Es todo natural, no es nada artificial.

Producto local gallego, imagino que los proveedores locales fueron de gran ayuda en tus inicios.

Claro, al final estás un poco perdido y mucha gente tiene mucha experiencia a nivel gastronómico de vender a grandes restaurantes. Por ejemplo, te dicen que un producto combina mejor con otro por el porcentaje de yodo o lo que sea. Vas mezclando en base a referencia de lo que te va diciendo la gente. Luego, no te queda más remedio que hacer prueba y error.

¿Es difícil hacer un nombre como chef privado en Galicia?

Sí, es muy complicado. Es bastante complicado porque, por desgracia, en Galicia la gente es más reacia a que entres en su casa. Somos más cerrados. En grandes ciudades o en Ibiza hay grandes chefs que cocinan en todas las casas habidas y por haber.

Aquí tienes que hacerte un hueco por el boca a boca, conocer a gente que conoce a otra, que al final te lleva a un poco más de visualización, a nivel de futbolistas o influencers. Esa gente va probando y ya sin decirle nada, te recomienda. Siempre intentamos proteger su intimidad.

¿Cuál es vuestra época con mayor demanda?

Tenemos mucha más demanda en verano, en invierno se baja un poco más. Al final con el buen tiempo la gente viene de fuera. Personas que al final también contratan este tipo de servicios ¿Qué pasa? Ahora es verdad que tenemos una cartera de clientes más fieles, que es lo que nos está llevando a que el negocio se consolida a lo largo del año.