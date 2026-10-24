Tamara Alonso, la gallega que demuestra que ser vegana no significa renunciar a las albóndigas o al pulpo á feira

Hace más de diez años que Tamara Alonso decidió dejar de consumir productos de origen animal y adoptar una alimentación vegana. Desde entonces, hay una pregunta que la ha acompañado allá donde va: "¿Y ahora de dónde sacas las proteínas?". Una pregunta que, a fuerza de escucharla, la llevó a divulgar sobre alimentación vegana en redes sociales y que ahora ha inspirado su primer libro.

"Me hicieron tantas veces esa pregunta que, un poco desde la burla, acabó convirtiéndose primero en el nombre de mi cuenta y ahora, muchos años después, en el título de este libro", explica Tamara.

La respuesta, como revela en el libro, se encuentra en alimentos tan cotidianos como las legumbres, la soja y sus derivados, los frutos secos, las semillas o los cereales. A partir de estos ingredientes, la autora reúne más de 80 recetas con las que busca demostrar que comer más vegetal no significa renunciar al sabor ni preparar platos aburridos, complicados o poco saciantes.

El libro también enseña a preparar y cocinar alimentos como el tofu, el tempeh o el seitán, y se adentra en elaboraciones más sorprendentes, desde quesos y carnes vegetales hasta versiones veganas de platos tradicionales como la morcilla, la zorza, la tortilla de Betanzos o los huevos fritos.

"¿De dónde saco las proteínas?" es la pregunta que da título al libro y una de las que más recibes como vegana. ¿Por qué decidiste utilizarla?

Desde que me hice vegana hace diez años, todo el mundo me pregunta: "¿Y ahora de dónde vas a sacar las proteínas?". La gente se cuestiona de dónde vas a obtenerlas si dejas de comer animales, huevos o leche. Por eso creé la cuenta de Instagram, un poco como una burla cariñosa hacia esa pregunta que ya se ha convertido en el nombre de la cuenta.

El libro es una oportunidad para responderla de forma extensa. Le pusimos ese título porque es, precisamente, la contestación a esa pregunta: de aquí saco las proteínas. Y lo desarrollo a lo largo de 200 páginas.

Hace diez años, la gente era quizá más escéptica. ¿Siguen existiendo esos prejuicios sobre la alimentación vegana?

Hace diez años, las dudas estaban más relacionadas con la salud: "Oye, ¿y qué te va a faltar?". Ahora me encuentro con personas que ya saben que es saludable, porque lo han leído en muchos sitios y hay una población vegana mucho mayor. Sin embargo, les cuesta más saber cómo llevarlo a la práctica: qué comer y cómo organizarse.

¿Abordas estas cuestiones en el libro?

Sí. El libro se divide en tres partes. La primera recoge mi historia personal: las motivaciones que me llevaron a hacerme vegana y cómo vivo el veganismo.

Después hay un capítulo breve sobre nutrición, elaborado por Paula Marrero, dietista-nutricionista, investigadora y docente en la Universidad de La Laguna, especializada en nutrición deportiva y vegana. Quise que lo escribiera una persona con formación y rigor, porque, aunque sé bastante de nutrición, no soy nutricionista. En ese capítulo se ofrecen algunas pinceladas sobre las proteínas.

Y la tercera parte está dedicada a ponerlo en práctica mediante más de 80 recetas que abordan las proteínas vegetales desde diferentes perspectivas. Enseñamos desde cómo preparar tofu, tempeh o seitán desde cero hasta cómo darles sabor para que estén ricos. También incluimos recetas tradicionales, como filetes de pollo en versión vegetal, albóndigas o kebab, además de quesos y preparaciones que simulan al huevo. Además, en cada receta explicamos de dónde proceden las proteínas, qué ingredientes las aportan y en qué cantidad.

La idea no es crear un recetario sin más, sino un recurso que acompañe al lector y le permita aplicar lo aprendido para cocinar lo que quiera en casa. Es el libro que me habría gustado encontrar cuando decidí dejar de consumir productos animales hace diez años.

Uno de los prejuicios sobre la alimentación vegana es que la comida no tiene sabor o que hay que renunciar a muchos platos. ¿También intentas desmontar esa idea?

Sí. Creo que muchas personas ni siquiera saben por dónde empezar o qué alimentos son vegetales. Todavía se venden en los bares bocadillos vegetales con atún, jamón York o huevo. Existe bastante desconocimiento sobre qué puede comer una persona vegana y qué no.

Cuando la gente descubre que puede comer un kebab en versión vegetal o preparar un guiso con soja texturizada, se sorprende. A mí me gusta conquistar por el estómago, así que invito a mucha gente a comer y, cuando prueban los platos, alucinan. A veces ni siquiera saben identificar qué están comiendo.

Una de las barreras que me frenaba hace diez años era pensar que tendría que renunciar a muchas cosas que me gustaban. Al final, ha ocurrido lo contrario: he incorporado a mi alimentación un montón de alimentos que ni siquiera conocía.

Imagino que el proceso también fue una etapa de aprendizaje, de experimentar y probar recetas hasta encontrar las que más te gustaban

Efectivamente. El primer año como vegana implica dedicar más tiempo a la compra, conocer nuevos ingredientes y probar muchas recetas para descubrir cuáles te gustan más. Ahora, por suerte, hay muchas más opciones. En las redes sociales hay personas que nos dedicamos a facilitar ese proceso y a crear sustitutos vegetales para que la gente no tenga que darle tantas vueltas. Hace diez años no era así.

¿Qué receta te sorprendió especialmente al adaptar platos que te gustaban?

Le tengo un cariño especial a las albóndigas que hacía mi madre. Ella me dio su receta y yo cambié las bases. El resultado es sorprendentemente parecido a cómo las preparaba ella.

El factor sorpresa fue muy interesante al principio. También hacemos un plato de atún con garbanzos que triunfa muchísimo. Ahora forma parte de nuestra alimentación cotidiana, pero al principio era habitual pensar: "Ostras, esto está buenísimo" o "esto sí que parece" el plato original.

El libro también incluye reinterpretaciones de platos tradicionales de la gastronomía gallega. ¿Cuáles podemos encontrar?

He dedicado un capítulo a recetas gallegas en el que enseño a preparar zorza, empanada vegana y tortilla de Betanzos. También enseño a preparar un cocido gallego vegano, callos con garbanzos y una versión de pulpo á feira elaborada con shiitake.

Quería rendir homenaje a algunos de los platos favoritos de Galicia y demostrar que también se pueden reproducir en versión vegetal. No hay recetas de relleno: están todas muy bien escogidas y estoy segura de que van a sorprender.

Las proteínas están muy presentes actualmente, especialmente por el auge del fitness. ¿También quieres demostrar que se puede practicar deporte y ganar masa muscular sin recurrir a la proteína animal?

Por una parte, quiero explicar que comer más proteínas no significa necesariamente que los músculos vayan a crecer más. Además, las proteínas no se encuentran únicamente en la carne o en los huevos, sino también en las legumbres y otros alimentos vegetales, que aportan nutrientes diferentes.

Comer mucho pollo o muchos huevos no garantiza una buena salud. Las legumbres, por ejemplo, aportan fibra, minerales y micronutrientes. Por eso creo que también debemos prestar atención a la calidad de las proteínas que consumimos.

Comemos muchas menos legumbres de las que recomienda la Organización Mundial de la Salud y mucha más carne de la recomendada. Es importante avanzar hacia una alimentación con más proteínas vegetales, independientemente de los motivos éticos, también por una cuestión de salud.

Lo fundamental es cubrir las necesidades nutricionales de cada persona, que dependen de sus objetivos deportivos, su peso y su estado de salud, entre otros factores. Comer más proteínas no siempre es mejor: hay que cubrir los requerimientos adecuados.

Una de las cosas que queremos demostrar con el libro es que alcanzar las necesidades de proteínas de una persona promedio es perfectamente viable con una alimentación vegetal y no resulta tan difícil como puede parecer. Además, las proteínas vegetales sirven para construir músculo. Yo misma empecé a ir al gimnasio durante el último año y puedo comprobarlo.