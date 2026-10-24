La taberna que conquista Vigo con pescado fresco de la plaza y cocina tradicional: "Todo es casero"

El 23 de septiembre abrió sus puertas Marea Baixa, un restaurante moderno con alma de taberna que aumenta la oferta gastronómica del barrio de moda de Vigo. Situado en la Plaza de M. Diego Santos, promete ser el "sabor del mar en el corazón del barrio de Bouzas".

Tras décadas de experiencia en la hostería y meses rumiando la idea, Manuel, Cristián y Silvia se lanzaron en esta nueva aventura, en la que ponen en práctica lo aprendido durante toda su carrera. Manuel y Cristián, son dueños de Boudega Barrica Urbana, una vinoteca situada en la misma plaza. Y Silvia ha tenido varios restaurantes en el Val Miñor.

"Nos apetecía apostar por un concepto más íntimo y personal", explica Silvia, haciendo hincapié en la importancia de la cercanía en el restaurante, algo que no podía ser en otro sitio que en Bouzas: "Me enamoré de la esencia de villa que todavía conserva, era el lugar perfecto para nuestro proyecto", asegura la propietaria.

Pese a haber pasado poco tiempo desde su inauguración, el restaurante experimenta un alto volumen de clientes, tanto de vecinos de Bouzas como de personas llegadas de otros puntos. La actividad se reparte entre comidas y cenas, con especial movimiento durante los fines de semana, cuando el establecimiento trabaja a lo largo de toda la jornada.

Productos de mercado

La carta, al igual que el nombre del restaurante, gira en torno al mar y a la tradición marinera del barrio. En esencia, Marea Baixa es una taberna moderna que apuesta por la comida tradicional: cocina sencilla, casera y deliciosa. "Apostar por el pescado en Bouzas es muy fácil", asegura Silvia. Almejas, mejillones, chocos, chipirones y otras especies de temporada protagonizan una oferta que depende directamente de lo que se encuentra cada día en la plaza de abastos.

"Hay veces que traigo raya, como hoy, y otras que no la voy a traer porque no hay o porque no está en las últimas condiciones", explica. La filosofía es sencilla: "adaptar la propuesta a lo que ofrece el mercado, en lugar de mantener una carta rígida durante todo el año", explica.

Además, comprar el pescado en la plaza de Bouzas aporta una calidad excepcional a los platos del restaurante. "El pescado está buenísimo y además es fresco y de cercanía, no necesitamos ir a ningún sitio más", asegura, insistiendo en que en el restaurante no trabajan con ningún producto de quinta gama.

La carta reúne alrededor de una docena de propuestas, entre las que también hay carnes, verduras de temporada y ensaladas templadas. Todo ello preparado desde cero en el restaurante: desde las salsas a los postres. "Todo lo que hacemos lo elaboramos nosotros, incluidas las salsas que acompañan a los platos", afirma. El tamaño reducido del establecimiento permite, además, comprar en función de las necesidades diarias y evitar grandes almacenamientos.

Los chipirones encebollados, la estrella de la carta

Pese a tener una gran variedad de platos, algunos ya se han ganado un lugar entre los favoritos de los comensales. Los chipirones encebollados figuran entre los más solicitados, junto con el entrecot, la oreja frita y los escabeches.

El choco, asegura, también tiene presencia destacada, aunque su tamaño y disponibilidad dependen de las capturas. Fuera de carta, el pulpo es otra de las opciones que despierta interés. Además de la preparación tradicional a feira, el establecimiento ofrece una versión propia con cachelos, que también está teniendo buena respuesta.

Más allá de los platos, la experiencia busca recuperar la esencia de las tabernas tradicionales: un espacio acogedor donde comer bien y sentirse a gusto. "Quiero que sientan que están en casa y tratarlos como me gustaría que me trataran a mí", resume Silvia.