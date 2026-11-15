Pocos lo conocen, pero lo llaman "el paraíso de la almeja": el pueblo marinero con el marisco más fresco

El marisco gallego destaca en todo el mundo por su extraordinaria calidad, sabor y frescura, características que debe, en gran medida, a la riqueza de nutrientes de las rías gallegas y del océano Atlántico. Moluscos, crustáceos, cefalópodos... todos ellos son exquisitos y conquistan a cualquier paladar que se precie.

Entre los lugares más emblemáticos de Galicia destaca Carril, una parroquia de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) considerada por muchos como el paraíso de la almeja. En esta localidad, la tradición y la cultura marinera están muy arraigadas, y este molusco se ha convertido en su principal seña de identidad, hasta contar con una fiesta en su honor.

O paraíso da ameixa

Cada mes de agosto se celebra una fiesta en honor a este manjar del mar Turismo Rías Baixas

Si hay un producto que representa la esencia de Carril, son sus famosas almejas, consideradas entre las más apreciadas de Galicia por su sabor intenso, su carne jugosa y su gran calidad. Cultivadas en las aguas de la ría de Arousa, este molusco se ha convertido en todo un símbolo de la tradición marinera de la localidad.

Entre sus variedades destacan la almeja fina, de sabor intenso a mar y textura delicada, y la babosa, más suave y melosa. Ambas son protagonistas de la gastronomía gallega, en especial preparadas a la marinera, una receta tradicional en la que la salsa es la clave que realza su sabor, y vaya si lo resalta.

La importancia de este producto es tal, que Carril celebra cada mes de agosto, desde 1992, la Festa da Ameixa, una cita gastronómica que reúne a vecinos y visitantes en torno a este manjar del mar, acompañado, por supuesto, de un buen vino blanco.

"Con 500 años de historia oficial, O Carril presume de varias generaciones dedicadas a la mar: al pescado, marisco o cualquier otro fruto que pudieran cultivar o extraer de las aguas costeras", indican desde Turismo Rías Baixas.

Tal y como señalan en Turismo Rías Baixas, los viveros de Carril cuentan con una dilatada tradición que se remonta varios siglos atrás, con datos sobre ellos que provienen desde la Edad Media. "Actualmente, los parques de cultivo de almeja de Carril tienen una larga tradición familiar, y encontramos más de 500 viveros. Cada día trabajan el terreno, lo extraen y clasifican manualmente, para que pueda llegarnos y poder degustar esta riqueza procedente de la ría de Arousa".

Almejas a la marinera

Las almejas a la marinera son un absoluto manjar. Si no sabes cómo prepararlas, tan solo debes seguir el paso a paso que publicó el cocinero gallego Pablo Suárez en @poesiadefogon. Tan solo necesitas los siguientes ingredientes para 2-3 personas:

500g de almejas

50ml de vino blanco

2 hojas de laurel

1 cebolla

4 dientes de ajo

1/2 cdta de pimentón dulce

1/2 cucharada sopera de harina de trigo

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Perejil

Comienza abriendo las almejas al vapor en una olla con un chorro de vino blanco y unas hojas de laurel. Retira las que no se hayan abierto y reserva el resto junto con el caldo colado.

Mientras tanto, pica la cebolla y el ajo y póchalos a fuego lento con aceite de oliva durante 10-15 minutos. Añade la harina y el pimentón, rehoga e incorpora poco a poco el caldo de las almejas. Cocina a fuego suave hasta conseguir una salsa con la textura que desees. Por último, añade las almejas y el perejil picado, y mezcla bien para integrar todos los sabores.