La campaña de dulces navideños de Acuña arranca el 1 de diciembre y se prolonga hasta finales de mes, cuando el roscón toma todo el protagonismo de cara a la llegada de los Reyes Magos

A falta de poco más de un mes para la llegada de la Navidad, la provincia de Pontevedra comienza a sumergirse en el ambiente festivo propio de estas fechas. Y si hay algo que no puede faltar en ninguna celebración navideña es un buen dulce. En la Panadería Pastelería Acuña lo saben bien y, como cada año, preparan una amplia variedad de propuestas para acompañar a sus clientes durante las fiestas.

Fundada en 1950 por Rogelio Acuña Acuña, la empresa familiar se ha convertido en un referente de las Rías Baixas. Con casi ocho décadas de trayectoria, continúa apostando por la elaboración artesanal, las recetas tradicionales y las materias primas de primera calidad para ofrecer sus especialidades en una de las épocas de mayor actividad del año.

"En los años 90 entramos en el mundo de la pastelería y, poco a poco, fuimos ampliando nuestros productos. Los dulces navideños fueron una de las últimas incorporaciones de aquella década", explica Andrés, uno de los propietarios de la firma.

Esta experiencia se refleja especialmente en uno de los grandes protagonistas de sus fiestas: el tradicional roscón de Reyes. Elaborado siguiendo la receta del roscón gallego, destaca por utilizar manteca de vaca, un ingrediente característico que lo diferencia de otras variedades. "Es el postre navideño más demandado de los últimos 20 años", asegura Andrés. Un éxito que se traduce también en cifras: "En dos días vendemos 6.000 roscones".

La campaña de dulces navideños de Acuña arranca el 1 de diciembre y se prolonga hasta finales de mes, cuando el roscón toma todo el protagonismo de cara a la llegada de los Reyes Magos.

Los favoritos de la Navidad

Más allá del roscón, la Navidad de Acuña reúne otras especialidades imprescindibles en las mesas de estas fechas. Turrones de chocolate, mazapanes, empiñonados y diferentes elaboraciones artesanales forman parte de una oferta que combina los sabores más tradicionales con propuestas que han ido ganando popularidad en los últimos años.

Entre ellas destaca el panettone, un dulce de origen italiano que ha experimentado un importante auge en España. "Los panettones han vivido un boom desde hace unos 15 años. Vamos incorporando tradiciones de otros lugares y las vamos sumando a nuestro catálogo", cuenta Andrés.

En Acuña elaboran dos variedades: una de chocolate y otra tradicional, con frutas de naranja y limón. A ellas se suma una edición especial que destaca por sus pepitas de chocolate y una cobertura de chocolate de alto porcentaje de cacao. Se presenta en una caja dorada, que le da un acabado distintivo. Durante la campaña navideña, la empresa vende alrededor de 1.000 panettones.

La oferta se completa con sus turrones artesanales, elaborados a partir de pralinés y chocolates de alta calidad, así como con mazapanes y empiñonados. Estos últimos combinan el mazapán con piñones, en pequeñas piezas que mantienen vivo el sabor de la repostería tradicional.

La Navidad es una de las épocas más especiales para la Panadería Pastelería Acuña, que cada año trabaja para llevar sus elaboraciones a los hogares de las Rías Baixas. La firma cuenta actualmente con una veintena de establecimientos repartidos por la ría de Pontevedra, con especial presencia en Marín y en la ciudad de Pontevedra.