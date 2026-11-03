Martín Códax celebra el Día Mundial del Enoturismo con catas y visitas a sus viñedos en Cambados

Bodegas Martín Códax, en Cambados (Pontevedra), celebrará este sábado 7 de noviembre el Día Mundial del Enoturismo con dos experiencias dirigidas a acercar al público el proceso de elaboración del vino y el trabajo que se desarrolla en sus viñedos.

Las propuestas incluyen una degustación en el túnel de barricas de la bodega y una visita a su finca de investigación vitivinícola.

La primera actividad, denominada Túnel del Vino, permitirá conocer diferentes elaboraciones y estilos de albariño a través de tres espacios de degustación situados en el túnel de barricas de Martín Códax.

La experiencia estará acompañada de una selección de quesos gallegos como propuesta de maridaje.

Una visita a Pé Redondo

La segunda propuesta tendrá lugar en Finca Pé Redondo, donde la bodega desarrolla proyectos de investigación relacionados con la sostenibilidad y la innovación en el cultivo de la vid. Los participantes podrán conocer el trabajo realizado en este espacio y finalizarán el recorrido con una cata de dos vinos, un espumoso y un albariño, acompañados de un maridaje especial.

Ambas actividades están dirigidas exclusivamente a mayores de 18 años y requieren reserva previa.

Las entradas pueden adquirirse a través de la página web de Bodegas Martín Códax.