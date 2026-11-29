El restaurante de la Guía Michelin donde desayunar por menos de 5 euros: "Todo estaba delicioso"

La gala de la Guía Michelin España se celebrará el próximo martes 1 de diciembre. El evento, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Huesca, anunciará las nuevas Estrellas Michelin de la edición 2027, además de los Bib Gourmand y restaurantes recomendados.

En los días previos a la celebración de la cita gastronómica anual, uno de los restaurantes que figura en la lista Bib Gourmand de la Guía Michelin es Pacífico, en Ourense. El local destaca por una carta muy completa de desayunos y una amplia variedad de opciones por menos de cinco euros.

Desayuno por menos de 5 €

Galicia cuenta con 19 restaurantes Bib Gourmand, una distinción que premia los locales con la mejor relación calidad-precio. En la provincia de Ourense, Pacífico es el único galardonado con este reconocimiento, fruto del trabajo de Francisco Domínguez, chef y propietario del restaurante.

Hace ya varios años que la Guía Michelin reconoció el buen hacer de Pacífico. La guía gastronómica francesa destacó su menú degustación; no obstante, también ha ganado popularidad gracias a su variada oferta de desayunos.

Pacífico se asienta sobre el local situado en el número 37 la Rúa Pena Trevinca de la ciudad de As Burgas. Sus exquisitos zumos, sus bowls de yogur, frutas y granola, y sus pancakes son siempre una apuesta segura, sin olvidarnos del café de especialidad, con varias opciones (capuccino, caramel latte, vainilla latte y dalgona).

Llama la atención sus precios asequibles: es posible desayunar por menos de cinco euros. Las tostadas más sencillas no llegan a los dos euros (mantequilla 100% y mermelada, y tomate natural y aceite de oliva virgen extra), mientras que las bebidas tienen un precio similar.

"Los zumos del día estaban frescos y muy ricos, pero el verdadero protagonista fue el café de vainilla, increíblemente sabroso y el mejor que he probado. Una experiencia muy agradable que repetiría sin dudar", afirma Sara.

Jesús, por su parte, deja la siguiente reseña: "Si llegas a un sitio y está cerrado pero hay gente ya en la cola para la apertura, quédate en esa cola. Todos seleccionamos la tostada de aguacate, tomate y aceite. Muy recomendable, pero sí que es verdad que tanto las tostas como los pancakes tenían muy buena pinta". "Todo estaba delicioso", añade otro cliente.

Menú degustación exquisito

El menú degustación de Pacífico fue clave para formar parte de la selección Bib Gourmand de la Guía Michelin.

"Refleja la evolución de un clásico, pues el negocio familiar que en 1975 fundaron los abuelos de Francisco Domínguez, el chef-propietario, se ha transformado para amoldarse a los nuevos tiempos y presentarse con una estética más actual", resalta la prestigiosa guía.

Y agrega: "Presenta un bar-cafetería a la entrada y a continuación el restaurante. Su oferta gira en torno a un único menú degustación de tinte actual que cambia cada dos meses, basado en productos de proximidad y temporada, así como un brunch los fines de semana".

Pacífico abre de lunes a sábado, exceptuando los martes, de 09:00 a 16:00 horas y los domingos de 10:00 a 16:00 horas.