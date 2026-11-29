Se trata de una receta de aprovechamiento del recetario gallego @chefenials

Los cocineros coinciden: el postre más rico se prepara con 125 g de arroz cocido, 1 huevo y la piel de 1 limón

El recetario gallego está repleto de recetas sencillas que, hoy en día, continúan transmitiéndose de generación en generación. Las chulas de arroz, aunque en riesgo de desaparición, son un ejemplo perfecto.

Se trata de un postre muy sencillo, nacido como receta de aprovechamiento, para el que solo se necesita arroz del día anterior, leche y otros ingredientes de la despensa, como huevos, harina, canela y la piel de un limón.

El postre más rico y fácil

La creadora de contenido Carla Soldevilla, conocida en redes sociales como @chefenials, continúa con su serie '30 recetas en peligro de extinción' y recupera en esta ocasión un postre tradicional gallego: las chulas de arroz.

"Es como si los buñuelos y el arroz con leche hubiesen tenido un hijo", bromea la influencer.

A continuación, detallamos los ingredientes y cantidades que Carla Soldevilla utiliza para esta receta:

125 g de arroz cocido

125 g de leche

1 huevo

110 g de harina

Canela al gusto

Piel de un limón

Azúcar glas para decorar

Una vez listos todos los ingredientes, los pasos a seguir son:

Mezclamos el arroz cocido del día anterior con la leche, la harina y el huevo De forma opcional, podemos añadir piel de limón y canela para aromatizar Una vez bien integrados los ingredientes, formamos pequeños montoncitos con la ayuda de dos cucharas y freímos las chulas de arroz Cuando estén doradas por ambas caras, las sacamos y las espolvoreamos con un poco de azúcar glas

Chulas de calabaza

Otra receta ideal para el otoño son las chulas de calabaza. La receta es similar, pero, en este caso, el ingrediente principal es la calabaza, la cual aporta humedad, suavidad y un toque dulce.

Las chulas de calabaza funcionan igual que las chulas de arroz: se prepara una masa espesa con huevo y harina, se fríe a cucharadas en abundante aceite caliente y, para terminar, se espolvorea un poco de azúcar.

La calabaza aporta un dulzor suave y mucha cremosidad. Además, según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), es un fruto poco calórico, rico en vitaminas y en fibra, ideal para mejorar la digestión y controlar el colesterol.