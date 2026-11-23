La gastronomía gallega conquista Osaka con una fiesta culinaria que reúne a más de 3.000 personas. Cedida

La gastronomía gallega conquista Osaka con una fiesta culinaria que reúne a más de 3.000 personas

La gastronomía gallega cruzó fronteras para convertirse en protagonista de una fiesta culinaria celebrada en Osaka (Japón), que reunió a más de 3.000 personas durante dos jornadas. La iniciativa, organizada por la Asociación Amigos da Cociña Galega con el apoyo de la Diputación de Ourense, permitió acercar las recetas tradicionales y los productos de Galicia al público japonés.

El encuentro tuvo lugar en el Osaka Food Lab y contó con la participación de tres cocineros gallegos: Paco Gómez, del restaurante A Feira (Ourense); Pablo Gallego, del restaurante homónimo de A Coruña; y Toño Lorenzo, de A Faragulla (Lugo). A ellos se sumaron siete chefs japoneses invitados por Eiichi Matsumoto, cocinero nipón recientemente incorporado a Amigos da Cociña Galega, que ejerció como enlace entre ambas culturas gastronómicas.

Durante las dos jornadas se prepararon en directo alrededor de diez recetas representativas de la cocina gallega, repartidas entre otros tantos puestos gastronómicos. El programa incluyó demostraciones culinarias, degustaciones, exposiciones de productos, mesas redondas y espacios de venta directa.

La primera jornada estuvo dirigida principalmente a profesionales del sector gastronómico, distribuidores, operadores turísticos y medios de comunicación, mientras que la segunda abrió las puertas al público general, que pudo descubrir y degustar distintas propuestas de la cocina gallega.

Productos de Ourense en Japón

Además de los platos tradicionales, la cita sirvió como escaparate para productos agroalimentarios gallegos. Entre los ingredientes enviados expresamente desde Ourense figuraron castañas de Grupo Cuevas y vinagres de O Ribeiro, utilizados en las elaboraciones y actividades del encuentro.

La iniciativa buscó dar visibilidad tanto a los cocineros como a las empresas productoras gallegas, favoreciendo el contacto con profesionales y distribuidores japoneses y explorando nuevas oportunidades comerciales.

La participación de Paco Gómez, del restaurante ourensano A Feira, y la presencia de productos de la provincia reforzaron el protagonismo de Ourense en esta acción de promoción internacional, respaldada institucionalmente por la Diputación.

Una relación que continúa

La Fiesta Gastronómica Gallega de Osaka da continuidad a los contactos establecidos por Amigos da Cociña Galega en Japón. La asociación ya había desarrollado una primera acción promocional en el país asiático en 2025 y, durante este año, recibió en Galicia a profesionales japoneses interesados en conocer de cerca su gastronomía.

Con esta nueva cita, la entidad busca consolidar la presencia de la cocina y los productos gallegos en el mercado japonés, fomentar el intercambio entre profesionales de ambos países y abrir nuevas oportunidades para el sector agroalimentario de Galicia.