Montaje de una imagen de archivo de berberechos y el chef gallego Pablo Suárez Shutterstock y @poesiadefogon

Pablo, chef: "Para quitar las arenas e impurezas a los berberechos, ponlos en agua fría con sal durante 1 hora"

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Con la Navidad a la vuelta de la esquina, muchas familias empiezan a planificar sus menús especiales para estas fechas, en los que el marisco suele cobrar cierto protagonismo. Si eres de las personas que les gusta preparar unas buenas almejas o unos berberechos, pero nunca sabes cómo eliminar bien sus arenas, este es el truco que necesitas.

El cocinero gallego Pablo Suárez, conocido en redes sociales como @poesiadefogon, ha compartido un vídeo en el que prepara un exquisito arroz meloso con berberechos de Noia (A Coruña) en el que explica el proceso para eliminar las arenas e impurezas.

Gran sabor y calidad

Actualmente estamos en temporada de consumo de berberechos. Según indica la Fundación Española de Nutrición (FEN), los meses entre septiembre y mayo son los mejores para disfrutar de este marisco. "El 90% de las ofertas de nuestro mercado dependen de las extracciones en Galicia y, en menor medida, de pequeñas cantidades de Francia, Portugal o Reino Unido", indican.

Por este motivo, no es de extrañar que Suárez se decantase por el berberecho de Noia (A Coruña), reconocido por su calidad, para realizar esta receta. Además de su sabor, este molusco bivalvo es muy saludable y tiene muchas propiedades nutricionales.

Los berberechos tienen un bajo contenido en grasa (0,5 g por 100 g de porción comestible), además de contener menos colesterol en comparación con otros mariscos. También son una increíble fuente de proteínas, ácidos grasos omega-3, calcio, hierro, yodo, potasio, fósforo, selenio, vitamina A y niacina, además de destacar por su contenido en calcio, hierro, yodo, potasio, fósforo y selenio.

Más allá de sus beneficios nutricionales, hay un aspecto que tener en cuenta a la hora de cocinar este marisco: su limpieza. Si te encanta este marisco, pero cada vez que los preparas en casa te encuentras con restos de arena al masticarlos, el cocinero gallego Pablo Suárez explica cómo evitarlo con un truco.

Es muy fácil: "Ponemos los berberechos en agua fría con sal durante 1 hora (proporción similar al agua de mar), para que se purguen y suelten arenas e impurezas". Un paso sencillo pero vital para disfrutar al máximo de este manjar.

Estos son los ingredientes y el paso a paso para hacer la exquisita receta de Pablo Suárez de un arroz meloso con berberechos: