Es cero turístico, pero se come de maravilla en este pueblo de 161 habitantes: "Comida súper rica y casera"

Galicia es conocida por la calidad de su oferta gastronómica, y no es para menos teniendo en cuenta los estupendos productos, ya sean del mar, de la tierra o animales, que se utilizan a la hora de elaborar cada plato.

Muchos restaurantes basan su oferta gastronómica en productos locales con los que sorprender a sus comensales, creando recetas exquisitas que enamoran a cualquier paladar. Este es el caso del restaurante y pensión O Castiñeiro, en la parroquia de Pedre, perteneciente al municipio de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra). Según el IGE, en 2012 contaba con 161 habitantes.

Restaurante y pensión

Interior del Restaurante Pensión O Castiñeiro restaurantepensionocastiñeirocom

El Restaurante Pensión O Castiñeiro, situado en Pedre, Cerdedo, es el establecimiento ideal para disfrutar de la gastronomía gallega y pasar unos días de relax en un ambiente súper tranquilo. Tanto si estás de paso por el municipio como si buscas un sitio donde comer rico y bien, es el lugar que estabas buscando.

Uno de sus principales atractivos es su parte de restaurante, donde la propuesta gastronómica apuesta por ingredientes frescos y productos de la zona, ofreciendo platos con los que vas a disfrutar de la auténtica cocina gallega.

Aquí puedes encontrar comida casera y tradicional a muy buen precio y, lo más importante, muy rica. Si hacemos un repaso en sus reseñas más recientes, vemos que son muchas las personas que resaltan los callos o el caldo, así como otros platos como la merluza a la plancha, los cachopos o los mejillones. Como ves, diferentes opciones para todos los gustos.

El establecimiento también cuenta con un bar acogedor y una terraza donde relajarse y que es perfecta para comer o cenar siempre que el buen tiempo acompañe. Además, no tendrás que preocuparte por si hay o no sitio para aparcar, porque cuentan con un aparcamiento privado gratuito.

Además de restaurante, también ofrece alojamiento con habitaciones que disponen de televisión, conexión wifi y escritorio. Así, es una opción ideal tanto si estás de escapada con tu pareja o familia, como si estás de viaje por trabajo.

Habitaciones del Restaurante Asador Pensión O Castiñeiro restaurantepensionocastiñeiro.com

Algo muy recomendable si visitas este restaurante es que aproveches la oportunidad para visitar sus alrededores. Muy cerca puedes disfrutar del Parque Natural del Río Barosa, conocido por sus cascadas y rutas de senderismo, así como dar un paseo por el monte que lo rodea.

Las opiniones de sus clientes

Solo hace falta echar un vistazo a las opiniones de sus clientes para darse cuenta de la gran calidad que ofrecen en el Restaurante Pensión O Castiñeiro. Con una puntuación de 4,2 sobre 5 estrellas en Google, algunas reseñas dejan constancia de su gran agrado respecto a la comida y el servicio recibido.

"Un bar de carretera con comida súper rica y casera. Precio súper! Comimos sopa y pescado. Muy rico y fresco", indica Oleksandra M en su opinión. "Teníamos reserva, lugar bien comunicado, aparcamiento amplio, comida casera, ambiente tranquilo, a destacar los callos, el caldo y sobre todo las patatas fritas que acompañaban a la carne a la parrilla fueron excepcionales (...).", dijo Ángeles hace solo un mes.

José Luis, opina lo mismo: "Paramos por casualidad y fue todo un acierto. Muy amables. Plato del día a muy buen precio y muy rico todo lo que comimos (mejillones al vapor, cachopo, merluza a la plancha y los postres caseros). Enhorabuena".