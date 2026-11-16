Es oficial: este queso gallego conquista su primer oro internacional en los Word Cheese Awards 2026

Galicia es una región con una gran tradición láctea y numerosos quesos reconocidos con Denominación de Origen Protegida (DOP) y premios tanto a nivel nacional como internacional.

Entre la amplia variedad de quesos gallegos, hoy ponemos el foco en Palo Santo do Camiño Gran Reserva, distinguido con la primera medalla de oro en los prestigiosos World Cheese Awards 2026.

Medalla de oro

Galicia ha tenido una destacada participación en la edición número 38 de los World Cheese Awards, celebrados en Córdoba, con un balance muy positivo para la marca de Central Lechera Gallega: una medalla de oro, tres platas y tres bronces.

La medalla de oro fue para Palo Santo do Camiño Gran Reserva, un queso elaborado con leche de vaca, de sabor suave y textura muy cremosa y mantecosa. Presenta una corteza natural, en la que puede apreciarse la marca grabada o la concha del peregrino.

La medalla de oro, para Central Lechera Gallega, supone "un reconocimiento que culmina años de trabajo y que adquiere una dimensión aún mayor al venir acompañado de premios para todas sus maduraciones principales".

Por primera vez, las cuatro referencias que articulan la gama principal de maduración de Palo Santo han obtenido reconocimiento internacional en una misma edición: el Tierno, con bronce; el Semicurado y el Curado, ambos con plata; y el Gran Reserva, con oro.

"Cuatro maduraciones, cuatro reconocimientos y una misma manera de entender el queso: respetar su origen, cuidar cada elaboración y permitir que el tiempo aporte su propia personalidad", destaca la firma.

A estos reconocimientos se suman otras tres especialidades que merecen una mención especial: Palo Santo Sidra Gallega, galardonado con plata; Palo Santo Jalapeño, que obtiene su segundo bronce en el certamen; y Palo Santo Mezcla de Leche de Vaca y Oveja Gallega, distinguido también con bronce.

4 años de reconocimientos

Palo Santo encadena cuatro ediciones consecutivas de los World Cheese Awards con quesos premiados, desde 2023 hasta 2026.

Sin embargo, la edición de 2026 supone "un salto cualitativo y cuantitativo".

"Estos siete premios son también de los ganaderos que nos confían el fruto de su trabajo, de nuestro extraordinario equipo humano y de todas las personas que creen en nosotros y en la empresa que estamos construyendo juntos", subraya Diego Castro, director general de Central Lechera Asturiana.