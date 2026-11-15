Gran fiesta del huevo frito por 6 euros con chorizo, patatas y pan de millo el 5 de diciembre en este pueblo

El huevo frito es uno de los platos más socorridos. Te salvan cualquier comida porque son rápidos de preparar y admite muchas combinaciones (patatas fritas caseras, pisto, verduras asadas, bacon crujiente, etc.).

Por todo ello, y por lo ricos que están, el pueblo de Soutelo, en Salceda de Caselas (Pontevedra), celebrará una fiesta en su honor el próximo mes de diciembre.

Huevos fritos y chorizo a 6 €

Una sartén con huevos fritos. iStock iStock

A través de una publicación en redes sociales, la Comisión de Festas San Liborio 2027 ha confirmado la celebración de una gran fiesta del huevo frito el 5 de diciembre. La jornada también contará con bebidas y bocadillos a precios populares.

Si hay un plato que represente a la mayoría de españoles, ese es el huevo frito. Pues bien, en esta fiesta de Soutelo, vecinos y visitantes podrán darse un auténtico festín, acompañado de otros grandes clásicos de nuestra gastronomía.

La cita gastronómica está fijada para el sábado 5 de diciembre en el salón de comidas del Centro Cultural de Soutelo.

A partir de las 13:00 horas, y durante todo el día, los asistentes podrán solicitar su menú por un precio único de 6 euros. Este incluye huevos fritos, chorizo, pan de millo y patatas fritas. También habrá bocadillos calientes de panceta, choripan y salchipapas a precios populares.

Noche de tapas y fiesta

Por la noche, se celebrará la 'Noite de Tapas', una velada gastronómica en la que los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de pequeñas porciones de comida, acompañadas de un refresco, una caña o simplemente agua.

Según la información disponible, la 'Noite de Tapas' también tendrá lugar en el Centro Cultural de Soutelo, una vez concluya la fiesta del huevo frito y haya que cargar energías de nuevo.

Por el momento, la Comisión de Festas de Liborio 2027 no ha ofrecido más detalles sobre la cita gastronómica. Se conoce que los asistentes podrán degustar una amplia variedad de tapas, pero no ha dado información sobre la propuesta disponible.