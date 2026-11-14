Los cocineros coinciden: el caldo gallego más sabroso lleva 200 g de lacón, 1 chorizo y 30 g de unto

"No soy gallega, pero sí fan de todos los platos de cuchara", reconoce Isabel Sorribas, creadora de contenido gastronómico, conocida en redes sociales como @hoycocinamosconisi.

La influencer admite que el caldo gallego es uno de sus platos favoritos, y no es para menos: tiene la capacidad de reconfortar y aportar una gran cantidad de energía, ideal para los fríos días de invierno.

El caldo gallego más rico

Para los amantes del cuchareo, Isi comparte una receta muy sencilla con la que preparar un caldo gallego de rechupete. En total, son 7 pasos a seguir y una lista de ingredientes compuesta por:

100 g de alubias por persona

200 g de lacón

1 chorizo

Punta de jamón

Espinazo salado

Patata

Grelos

30 g de unto

Una vez que tengamos listos todos los ingredientes, la creadora de contenido gastronómico explica la manera de proceder:

Ponemos las alubias a remojo la noche anterior Transcurridas 12 horas, ponemos las alubias a cocer en una olla con agua fría, "sin sal ni nada" A continuación, agregamos el unto, el espinazo y el lacón. Espumamos el caldo y dejamos cocer hasta que las alubias estén casi listas Añadimos las patatas, el chorizo y los grelos Dejamos cocer aproximadamente 20 minutos hasta que las patatas estén hechas Troceamos el chorizo y el lacón, y lo devolvemos a la olla Dejamos cocinar unos minutos más, retiramos del fuego, emplatamos y... ¡a disfrutar!

"Esto te quita el frío y toda tontería. ¡Qué bueno!", afirma Isi tras la primera cucharada.

Origen del caldo gallego

Caldo gallego. Archivo

El origen del caldo gallego es un tanto incierto. Sin embargo, sí se conoce que nació como un plato vegetariano casi "por obligación", como contaba Emilia Pardo Bazán en La cocina española antigua.

Con el paso del tiempo, y otras condiciones socioeconómicas, se fueron añadiendo ingredientes cárnicos, como chorizo, lacón, falda de ternera, costillar o panceta.

Las alubias blancas son el ingrediente principal, pero no unas alubias cualquiera: las ideales para un caldo gallego son las conocidas como Fabas de Lourenzá, que provienen de la comarca de A Mariña Lucense, de la zona del valle de Lourenzá.

Se recomienda también añadir grelos de las variedades comerciales con I.G.P. registradas como 'Grelos de Santiago' y 'Globo Blanco de Lugo'. Si no dispones de ellos o no es temporada, puedes sustituirlos por repollo, berza o calabaza.

No nos podemos olvidar del unto, encargado de darle el sabor distintivo al caldo.