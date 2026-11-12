Sopa de ajos de Rubén Martíez, cocinero gallego

Sopa de ajos de Rubén Martíez, cocinero gallego @comiendobienn

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Rubén, cocinero: "La sopa de ajos que me enseñó mi abuela lleva 200 g de pan duro, 60 g de jamón y 1 litro de caldo"

12 dientes de ajo, pimentón dulce, sal y aceite de oliva son los otros ingredientes necesarios

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En otoño e invierno los platos de cuchara entran de maravilla. Caldos, callos, lentejas, fabadas, sopas... recetas súper reconfortantes que te ayudan a entrar en calor y, por supuesto, a llenar bien tu barriga con esa mezcla de sabores tan exquisita.

Sopa de pollo y verduras

Si eres de las personas a las que les encantan las sopas, pero no las sueles cocinar porque te haces un lío con las cantidades de los ingredientes, hoy te traemos una receta maravillosa para crear una sopa de ajos riquísima gracias a un vídeo que ha publicado Rubén Martínez, un cocinero gallego que, a través de @comiendobienn, enseña un sinfín de elaboraciones para chuparse los dedos.

La sopa de ajos de su abuela

Si quieres realizar una sopa de ajos exquisita, tan solo debes seguir el paso a paso de la increíble elaboración que compartió Rubén. Tan solo tendrás que tener en cuenta los ingredientes necesarios y respetar el orden y los tiempos. Así es como él realiza la sopa de ajos que le enseñó su abuela.

Lo primero que debes hacer es pelar y laminar los ajos, tratando de cortarlos del mismo grosor. En una olla, vierte un chorro de aceite de oliva e introduce los ajos en ella. A continuación, tienes que pocharlos a fuego bajo para evitar que se queme. De lo contrario, dejarán un sabor extraño al conjunto.

Una vez que los dientes de ajo ya se hayan pochado, añade el jamón para dorarlo y que suelte toda su grasa. Después, añade el pan duro, una cucharadita de pimentón dulce y mezcla todo bien para que se junten todos los sabores.

Tras esto, vierte un litro de caldo o de agua, lo que prefieras. Sube el fuego y, en el momento en el que rompa a hervir, deja cocinar unos 10 minutos a fuego medio sin revolver. Una vez que haya pasado este tiempo, apaga el fuego y, por último, añade un par de huevos que se cocinarán con el calor residual del propio caldo.

Antes de servir, deja reposar 5 minutos toda la mezcla y ¡a disfrutar!

Ingredientes

  • 12 dientes de ajo
  • 200 gramos de pan duro
  • 1 litro de caldo o agua
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Sal
  • Aceite de oliva
  • 60 gramos de jamón
  • 2 huevos

Paso 1

Pela y lamina todos los dientes de ajo

Paso 2

Vierte un chorro de aceite de oliva en la olla. Introduce los ajos laminados y póchalos a fuego bajo

Paso 3

Incorpora el jamón y lo dóralo para que suelte su grasa

Paso 4

Añade el pan duro, una cucharadita de pimentón dulce y mezcla todo bien

Paso 5

Vierte un litro de caldo o agua. Sube el fuego y, cuando rompa a hervir, dejam cocinar 10 minutos a fuego medio sin revolver

Paso 6

Con el fuego ya apagado, añade un par de huevos para que se cocinen con el calor de la mezcla

Paso 7

Deja reposar 5 minutos